Zachwyt, zazdrość i jedno pytanie - ile wydałeś na architekta? 5 trików dekoratorskich, które wywołują tą reakcję

Na pierwszy rzut oka, wnętrze to wygląda luksusowo. Gdy się przyjrzymy, efekt zachwytu nie mija, jednak zaczyna do nas docierać, że nie został on osiągnięty przez wstawienie drogich mebli czy dodatków. Chodzi wyłącznie o proste i symetryczne wzory w kontrastujących, nasyconych kolorach. - Użycie ciemnych kolorów w miejscach, które nie są oświetlone naturalnie to gwarantowany efekt – przekonuje Iza, dekoratorka przedstawionego wnętrza. Reszta to meble z odzysku oraz sieciówki, podobnie jak dekoracje. Spektakularny efekt "zielonego mieszkania" w Gdańsku, przy ulicy Rajskiej, to również zasługa konsekwencji – trzy kolory plus elementy naturalnego drewna – oraz łącznie starego z nowym. Mebli z poprzedniej epoki z nowoczesnym designem.Koszt wykonania jest najniższy z możliwych. Ściany pomalowane są farbami, do wykonania wzorów potrzebna jest tylko taśma malarska. Podłoga zaś to linoleum. – Jest bezpieczne i ciepłe dla stopy. Poza tym, jeśli odchodzimy od wzorów typu udawany kamień czy drewno to wzory graficzne, kojarzone ze sztucznością, na linoleum świetnie się sprawdzają – podpowiada Izabela. Do wykończenia potrzebna jest również biała wysoka listwa, którą dostać można w marketach budowlanych oraz puszka farnej farby do framug. "Zielone mieszkanie" w Gdańsku pokazuje, że nie wydając ani złotówki więcej niż na klasyczne zestawienie "panele plus farby" można się urządzić oryginalnie i wyjątkowo elegancko.Więcej zdjęć mieszkania znajdziecie w na blogu Mieszkanicznik od Podszewki