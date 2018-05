W tym roku maszynkę oddaj swojemu mężczyźnie. Oto dlaczego kremy i plastry to o niebo lepsze rozwiązanie

Fot. naTemat

Bożena Bierzniewska dermatolog Depilacja kremem jest sposobem bardzo łagodnym. Mogą go więc wybierać osoby, które mają problemy z wrażliwością skóry, czy z wrastaniem włosków.

Bożena Bierzniewska dermatolog Kiedy wyrywamy włos razem z cebulką, może dojść do osłabienia struktury, podobnie jak wtedy, gdy włos rozpuszczamy. Absolutnie nie należy się obawiać, że włoski po depilacji odrosną mocniejsze.

Artykuł powstał we współpracy z Eveline Cosmetics.

iła przyzwyczajenia - chyba tylko w ten sposób da się wytłumaczyć, dlaczego ze wszystkich możliwych metod depilacji, większość z nas idzie po linii najmniejszego oporu i w sezonie letnim do listy akcesoriów, których pod żadnym pozorem nie może zabraknąć w łazience, dopisujemy maszynki do golenia. Bo w sumie, po co zapuszczać się w nieznane drogeryjne rewiry, kiedy maszynki zwykle czekają zaraz przy kasach?Otóż lista powodów jest długa, a najważniejszy z nich jest prozaiczny - wygoda, i to podwójna: zarówno jeśli chodzi o czas, jaki na wykonanie zabiegu trzeba przeznaczyć, jak i w kwestii pielęgnacji. Prawdziwość powyższego stwierdzenia zweryfikowałyśmy na własnej skórze, testując nowe kosmetyki z linii Active Epil od Eveline Cosmetics.W skład linii Active Epil wchodzą dwa rodzaje kremów i plastrów: dla skóry wrażliwej przeznaczone są preparaty z aloesem, natomiast dla normalnej i suchej - te z minerałami z morza martwego.Jeśli do tej pory jedynym odstępstwem od waszej depilacyjnej rutyny była przymusowa zamiana “dziewczyńskiej” maszynki na tę, podkradzioną swojemu facetowi, to przy wyborze nowej metody również kierujcie się kryterium wrażliwości: krem to najlepsza opcja dla wrażliwców właśnie, plastry - teoretycznie dla tych, którzy mają o swoim progu bólu odrobinę wyższe mniemanie.Jak się jednak podczas naszych redakcyjnych testów okazało, argument odstępu czasowego pomiędzy kolejnymi zabiegami potrafi “cudownie” podnieść wytrzymałość - plastry dają niemal miesiąc wolności pomiędzy kolejnymi zabiegami, więc koszt w postaci kilkuminutowego dyskomfortu przestaje wydawać się wygórowanym. Z drugiej strony, siedmiodniowa gładkość, jaką zapewnia krem, to w porównaniu z powtarzanym codziennie “maszynkowym” zabiegiem, również zmiana jakościowa na poziomie nieba i ziemi.- Przy depilacji plastrami, mimo że bardziej bolesnej, efekt utrzymuje się mniej więcej do czterech tygodni, bo dochodzi do usunięcia włoska wraz z jego cebulką - potwierdza dermatolog Bożena Bierzniewska. - Depilacja kremem polega na rozpuszczaniu włoska. Efekt po takim zabiegu utrzymuje się około tygodnia - dodaje.Niezależnie od metody, jaką wybierzemy, istotne jest przygotowanie skóry do zabiegu. Nie są to specjalnie wymagające zabiegi, ale trzeba zwrócić uwagę na kilka dodatkowych rzeczy, które zwykle pomijamy, goląc nogi pod prysznicem.- Najważniejsze przy każdej metodzie depilacji, a szczególnie przy plastrach, jest to, że nie możemy jej wykonywać na skórze w żaden sposób podrażnionej: z wypryskami czy stanami zapalnymi - tłumaczy dr Bierzniewska. Skóra nie powinna być też opalona.Zarówno plastry, jak i krem najlepiej aplikować po kąpieli, tak aby skóra nie była pokryta balsamem czy olejkiem, który może wejść w reakcję z substancją aktywną preparatu.Bardzo istotną kwestią, o której zdaniem dr Bierzniewskiej wiele osób zapomina, jest stosowanie leków, które mogą powodować uwrażliwienie skóry: - Chodzi szczególnie o preparaty z izotretynoiną, dość często obecnie stosowane w leczeniu trądziku. Osoby, które je przyjmują, nie mogą wykonywać depilacji plastrami, ponieważ występuje u nich zwiększone ryzyko podrażnienia skóry - stwierdza dermatolog.Do podrażnień skłonna jest również skóra alergiczna i to właśnie do jej posiadaczek kierowane są wypisane na wszystkich opakowaniach kosmetyków do depilacji zalecenia o zrobieniu próby przed zabiegiem. Tak, dokładnie te, które z zasady ignorujemy. - Nie ma substancji, która nigdy nikogo by nie uczuliła - zastrzega dermatolog.Osobom, które wcześniej miały reakcje alergiczne na kosmetyki przed aplikacją zaleca się wykonanie testu. Nakładamy preparat tam, gdzie skóra jest w miarę cienka - na przykład nad kostką, czekamy 10 minut i zmywamy. Potem obserwujemy uważnie, czy na przestrzeni następnych 24 godzin nie wystąpi obrzęk, zaczerwienienie lub swędzenie.Uwaga! „Małe” oszustwo, związane z odczekaniem mniej niż doby może się skutecznie zemścić. O ile reakcje podrażnienia pojawią się niedługo po nałożeniu preparatu, to reakcje uczulenia kontaktowego mogą potrzebować nawet właśnie 24 godzin, żeby się ujawnić.Lista zaleceń, do których należy dostosować się przed aplikacją kremu czy plastrów wydaje się długa tylko na początku, ale ich przestrzeganie to tak naprawdę kwestia nawyku, który wyrobicie sobie bardzo szybko. Zamiast się nad nimi rozwodzić, skupmy się więc na pozytywach, czyli na przykład na podwójnej funkcji plastrów i kremów. Bo oprócz tego, że bardzo szybko (krem - w góra 10 minut, plastry - w zależności od waszej wprawy) pozwalają pozbyć się włosków w niepożądanych miejscach, to jeszcze poprawiają kondycję skóry.- Zalet kremów i plastrów należy szukać w ich składach - podkreśla dr Bierzniewska. - Pożądanym dodatkiem jest na przykład witamina E, aloes, czy minerały z morza martwego. Wszystkie te substancje mają działanie łagodzące, kojące i pielęgnacyjne. Czyli oprócz tego, że skóra jest wydepilowana, staje się też gładka i nawilżona. Substancje te zmniejszają również prawdopodobieństwo powstawania stanów zapalnych - tłumaczy dermatolog.Dodatek czy to witaminy E, czy aloesu ma służyć także temu, aby po depilacji nie trzeba było stosować dodatkowych preparatów o działaniu regenerującym. I rzeczywiście: bardzo prawdopodobne, że waszym pierwszym wrażeniem po zastosowaniu kremów Active Epil, zaraz po gładkości, będzie właśnie to, jak miękka pozostaje skóra w miejscu depilacji. Co najlepsze, efekt ten utrzymuje się przez kilka dni.Mimo tak przyjemnych odczuć oraz faktu, że na kremach z linii Active Epil znajdziemy przymiotnik: „ultraodżywczy”, gdzieś z tyłu głowy pojawia się jednak cień wątpliwości. Przecież kilka akapitów wcześniej była mowa o tym, że kremy rozpuszczają włoski. Czy jeden preparat może pełnić dwie tak różne funkcje, czyli z jednej strony pielęgnować, a z drugiej, działać, bądź co bądź, inwazyjnie? Okazuje się, że tak.- Skład kremu jest skonstruowany w taki sposób, żeby działać na struktury włosa i, przenikając do ich wnętrza, rozpuszczać zawartą w nich kreatynę. Oczywiście, krem nie działa w ten sposób na naskórek. I to jest właśnie jego główna zaleta - przekonuje dr Bierzniewska.W plastrach również znajdziemy szereg składników odżywczych. Oprócz wspomnianych minerałów z morza martwego i aloesu zawierają one olejki: arganowy lub słonecznikowy, które dodatkowo łagodzą ewentualne podrażnienia, jakie mogą pojawić się przy odrywaniu pergaminowego arkusza od skóry.Faktem jest, że stosowanie plastrów wymaga większej wprawy, niż nałożenie kremu i zdrapanie go za pomocą dołączonej szpatułki. Nie warto jednak tworzyć wokół tej czynności mitycznej otoczki: - Przed nałożeniem lekko ogrzewamy plaster w dłoniach, nakładamy na skórę, dociskamy zgodnie z kierunkiem wzrostu włosa i odrywamy w przeciwnym - tłumaczy dr Bierzniewska. Ot cała filozofia.Nieprzyjemną szorstkość kłujących jak igły włosków odrastających już następnego dnia po goleniu kojarzą wszyscy. Pytanie, jak wygląda „odrost” po stosowaniu kremu lub wosku? Zdecydowanie mniej nieprzyjemny, bo to, że włoski po depilacji odrastają cieńsze, wcale nie jest mitem.Samego procesu odrastania niestety depilacją nie powstrzymamy - niezależnie od tego, jak bardzo byśmy sobie tego życzyły. Mając jednak sprawdzoną metodę, która pozwala to robić rzadziej niż częściej i jednocześnie pielęgnować skórę, zdecydowanie łatwiej jest fakt ten zaakceptować. W związku z tym, jako nowo nawrócone fanki depilacji kremami i plastrami, z chęcią pozbędziemy się więc całego letniego zapasu maszynek do golenia. Ktoś chętny?