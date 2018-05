Be different and bold!

Dla osób bardziej odważnych, lubiących eksperymentować z formą jest jeszcze bardziej futurystyczna propozycja - kreska prowadzona w załamaniu powieki. Tutaj jednak każdy "fałszywy ruch" zostanie od razu wyłapany, dlatego warto solidne potrenować przed efektem finalnym. Na pewno jest to bardziej szalona propozycja, dlatego warto ją łączyć z prostą, graficzną formą w ubiorze czy w biżuterii. Ale nie rezygnowałabym z niej tylko dlatego, że wydaje się zbyt odważna. Biały eyeliner daje poczucie bezpieczeństwa fankom bardziej naturalnych make upów.

Editorial Pure Beauty white ColorBlock eyeliner Photo Model

Jeszcze jednym rozwiązaniem jest podbicie czarnej kreski białą. Ten makijaż można wykorzystać podczas wieczornego wyjścia. Czarna kreska podkreśla obrys oka i optycznie wydłuża rzęsy, sprawiając, że spojrzenie jest głębokie i uwodzicielskie. Natomiast biała kreska nadaje całości efekt stylowego wykończenia makijażu. Dobrze sprawdza się z kolorowym cieniem. I choć może wydawać się, że kolorów pojawi się tu za dużo, to jednak zapewniam, że efekt końcowy pozytywnie was zaskoczy.

makeupoftheday whiteeyeliner



Róż i już!

Podobno makijażyści mają już dosyć topornego konturowania, które robi z naszej twarzy maskę 3D. Umiejętne i dozowane konturowanie jest w porządku, ale makijażyści ewidentnie chcą od tego odpocząć. Dlatego trendy skłaniają się ku różowi. I to nie tylko na policzkach! Róż zawitał również do makijażu oka. Jeśli odczuwasz obawę przed tym kolorem, nie musisz się czuć odosobniona. Źle dobrany odcień różu może obciążyć powiekę i stworzyć efekt opuchnięcia. Dlatego warto dobrać odcień do koloru naszej karnacji. Ciepły odcień skóry dobrze współgra z ciepłymi tonami różu, wpadającymi w oranżowy lub brzoskwiniowy. Chłodniejszy odcień karnacji dobrze komponuje się z nasyconą wersją różu.



To z pewnością propozycja dla osób, które nie są obdarowane przez los precyzją kaligrafa lub po prostu nie chce im się ślęczeć nad kreską malowaną eyelinerem. I to jest dobra wiadomość. Gorsza jest ta, że nie ma nic za darmo - jeśli odpuścisz z okiem, powinnaś dopracować usta. Zatem to makijaż, w którym oko jest jedynie oprawione wytuszowanym wachlarzem rzęs , ale za to usta odcinają się intensywną czerwienią lub jakimś neonowym kolorem. Taki makijaż ma hollywoodzki sznyt i świetnie kompnuje się monochromatycznymi barwami w stroju.