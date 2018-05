Wegański styl życia to nie tylko jedzenie, ale również moda i kosmetyki. Przyjdź i zainspiruj się w najbliższy weekend

VeggieWorld to najstarsze targi w Europie promujące roślinny styl życia. Wreszcie zawitały również do Polski. • fot. Pixabay.com

najbliższy weekend w Warszawie odbędą się targi VeggieWorld, największe i najstarsze targi w Europie promujące ekologiczny styl życia. Wydarzenie jest nie tylko okazją do poznania nowych marek kosmetycznych i modowych, ale również do wzięcia udziału w ciekawych spotkaniach.to tytuł kultowej książki, która znalazła się wśród polecanych przez samą Ellen DeGeneres oraz stanowiła kanwę dla inspirującej opowieści na jednym ze spotkań z cyklu TED talk. Jej autorka, dr Melanie Joy w najbliższy weekend odwiedzi Polskę. Każdy, kto będzie chciał posłuchać tego, co ma do powiedzenia na temat wegańskiego stylu życia, może to zrobić podczas. Oprócz Joy w wydarzeniu wezmą udział blogerzy i influencerzy propagujący wege styl, m.in. Areta Szpura (współzałożycielka marki Local Heroes, obecnie propagatorka ekologicznego stylu życia), Vienio (raper, pasjonat kulinariów i kuchni roślinnej), Monika Mrozowska (autorka i współautorka książek kulinarnych).to największe i najstarsze targi w Europie promujące roślinny styl życia. 12-13 maja 2018 roku odbędzie się pierwsza edycja tych targów również w Polsce. Przed nami cykl wykładów, warsztatów oraz spotkań z najciekawszymi ludźmi związanymi z wegańskim stylem życia w Polsce i na świecie. – Celem VeggieWorld jest promocja roślinnego stylu życia: pysznego jedzenia, nowoczesnej mody i kosmetyków . Dlatego nasze wydarzenie kierujemy nie tylko do wegan czy wegetarian. Zapraszamy na nie wszystkich, którzy chcą lepiej poznać wegańskie produkty, odkryć nowe marki, bezpośrednio porozmawiać z ekspertami czy wystawcami albo spróbować pysznej kuchni roślinnej, którą oferujemy podczas każdej edycji targów – mówi Patricia Homa, dyrektor polskiej filii ProVeg, organizatora VeggieWorld. – Już dziś widzimy duże zainteresowanie targami. Cieszy nas, że zgłaszają się do nas nie tylko firmy z kraju, ale też nowe koncepty z zagranicy, które pragną przedstawić swoją ofertę polskim konsumentom – mówi Joanna Lotkowska, koordynator VeggieWorld w Warszawie.Na targach można odkryć nie tylko nowe marki kosmetyczne lub modowe, ale również wziąć udział w dyskusji. Program dwudniowego wydarzenia można znaleźć na stronie organizatora Wstęp na imprezę jest płatny. Cena biletu online – 10 zł, na miejscu – normalny: 15 zł, ulgowy (uczniowie, studenci, osoby niepełnosprawne, seniorzy z okazaniem legitymacji) – 10 zł.Dzieci do 14 r.ż. wchodzą za darmo.