Powiększone usta bez udziału medycyny estetycznej? Aby je uzyskać wystarczy dobry makijaż

Duże usta to synonim kobiecości. Można je uzyskać dzięki odpowiedniemu makijażowi • Fot. Instagram/ tanyapos, kyliejenner

Odpowiednie odcienie szminek i konturówek pozwolą uzyskać efekt powiększonych ust . Matowa pomadka Semilac, cena: 35, 90 zł • Fot. Semilac, Instagram/semilac

Nowy produkt Eveline to zestaw składający się z pomadki i pasującej konturówki, dzięki którym stworzysz efekt powiększenia ust. Cena: 27, 99zł • Fot. Instagram/ evelinecosmetics

W tym sezonie modne jest wszystko: matowe, ekstrawaganckie kolory zwrócą uwagę, a rozjaśniony środek ust stworzy efekt 3d. Szminka Loreal Color Riche, ok. 46 zł • Fot. Instagram/lorealmakeup

Świat zwariował na punkcie powiększania ust. Zarówno zagraniczne jak i polskie gwiazdy oraz celebrytki robią wszystko, aby uzyskać efekt ponętnych i pełnych ust. Okazuje się jednak, że nie w każdym przypadku jest to zasługa zabiegów medycyny estetycznej. Czasem wystarczy jedynie... dobry make-up. Odpowiednio wykonany makijaż potrafi sprawić, że usta optycznie sprawiają wrażenie większych i bardziej wydatnych. To właśnie dzięki pełnym wargom, najmłodsza z sióstr Kardashian, zdecydowała się na stworzenie błyszczyków, które pokochał świat. Nastolatki chciały mieć podobne usta, a każda kolejna kolekcja Kardashianki wyprzedawała się w kilka godzin. Kylie właśnie na malowaniu ust stworzyła prawdziwe kosmetyczne imperium, zarabiające gigantyczne pieniądze.W Polsce optyczne powiększanie ust również jest bardzo pożądane, pomaga bowiem osiągnąć zmysłowy i kobiecy wygląd. Ostatnio popularna aktorka i piosenkarka młodego pokoleniazostała posądzana przez media o powiększanie ust. Sama Wieniawa szybko zdementowała plotki, zdradzając, że efekt powiększenia uzyskuje ust dzięki odpowiedniemu makijażowi.najprościej uzyskamy przy pomocy– tłumaczy naTemat Kasia Zaremba, makijażystka . – Jestem fanką cielistych odcieni, które wyglądają naturalnie i możemy je stosować nawet w połączeniu z mocną, czerwoną szminką. Uzupełnienie środkowej części dolnej wargi jasnym odcieniem pozwoli natomiast uzyskać trójwymiarowy efekt. Malując linię wokół ust, nie wychodźmy dalej niż milimetr ponad naturalny kontur, aby uniknąć groteskowego rezultatu. Podobnie z odcieniem konturówki – powinna być jaśniejsza niż kolor wypełniający usta. Jeśli zrobimy na odwrót uzyskamy, który co prawda był modny w latach 90, ale teraz zdecydowanie nie jest pożądany.Ten sezon to idealny czas dla wszystkich kobiet, które w make-upie lubią stawiać na podkreślone usta. W najbliższych miesiącach możemy naprawdę zaszaleć, ponieważ modne jest w zasadzie wszystko.– W tym sezonie trudno znaleźć jeden dominujący trend, ponieważ jest ich tak wiele, że można powiedzieć, że modne jest wszystko. W ofertach wielu marek pojawiły się nawet ekstrawaganckie granatowe czy fioletowe odcienie, które jeszcze niedawno były właściwie niespotykane – mówi Kasia Zaremba i dodaje: – Również w kwestii faktury pomadki czy szminki możemy pozwolić sobie na wiele. Mat, błysk i metalik = bez względu na to, co wybierzemy, możemy mieć pewność, że będziemy wyglądać dobrze i modnie.