Reserved i Maffashion to duet idealny? Blogerka sprawdziła się w nowej roli

Maffashion w tej kampanii nie była tylko modelką. Stała również za całą koncepcją autorskiej sesji dla Reserved

W

Maffashion to idealna osoba na ambasadorkę kolekcji festiwalowej. Sama kocha brać udział w takich wydarzeniach

Zdjęcia z kampanii kapsułowej kolekcji Reserved zapierają dech w piersiach • Fot. Radek Świątkowski

W ubraniach z kolekcji festiwalowej blogerka prezentuje się świetnei • Fot. Radek Świątkowski

Maffashion to idealna ambasadorka festiwalowej kolekcji. Sama często bierze udział w takich wydarzeniach • Fot.Radek Świątkowski

reszcie do sprzedaży trafiła długo wyczekiwana kampania Reserved i blogerki Julii Kuczyńskiej, znanej jako Maffashion. To projekt wyjątkowy nie tylko ze względu na tematykę, ale również na sposób stworzenia kampanii. Kolekcja poświęcona jest festiwalom, a koncepcję stworzyła sama blogerka.Wyjątkowy projekt markizrealizowany zto rzecz bardzo nietypowa. Blogerka całą kampanię stworzyła od zera, na zlecenie marki. To wielki sukces, który oznacza, że jedna z największych polskich marek modowych obdarzyła Maffashion ogromnym zaufaniem.Kuczyńska i jej zaledwie kilkuosobowa, starannie dobrana, ekipa stała za całą koncepcją, stylizacjami, wyborem lokalizacji i kadrów. Na Instagramie Maffashion , pod pierwszym filmem zapowiadającym kampanię, czytamy: "Mam nadzieje, że to co widzicie Wam się podoba? Zebrałam 8-osobową ekipę, a na lokalizacje pracy wybrałam. To był genialny pomysł! Tam jest przepięknie! Osoby, które ze mną pojechały, to moi przyjaciele i ludzie, z którymi często pracuje. Daliśmy z siebie wszystko.”Teraz blogerka zaprezentowała wszystkie zdjęcia z kolekcji i nie ukrywa ekscytacji, podkreślając, jak ważna jest dla niej ta kampania. Fani jak zwykle nie zawodzą, komplementując sesję: "Sztos", "Nie mam pytań, brawo!", "Jestem zachwycona". To tylko niektóre z wielu pochlebnych komentarzy, które znajdziemy w mediach społecznościowych Kuczyńskiej.Oversize’owe kurtki i bluzy, szerokie spodnie, błyszczące ortaliony i wygodne sukienki . Wszystko, co przyda się podczas festiwalowych szaleństw i pozwoli na wielogodzinną, wygodną zabawę i zachowanie świetnego stylu. Wybór Maff jako ambasadorki kolekcji i współtwórczyni kampanii był trafiony w dziesiątkę. Blogerka sama często chwali się swoimi festiwalowymi wyjazdami i stylizacjami, dlatego trudno się dziwić, że sesja #ReservedForFestivals wyszła znakomicie. position="inside"]664163[/photo]