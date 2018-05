Adele pokazała zdjęcia z imprezy urodzinowej. Pewien szczegół wywołał oburzenie fanów

Te urodziny Adele zapamięta na długo, niestety głównie z powodu skandalu, który wywołały. • Fot. Screen z youtube.com oraz Instagram.com/adele

To zdjęcie wywołało falę negatywnych komentarzy. • Screen z Instagram.com/adele

eden drobny szczegół sprawił, że impreza urodzinowa Adele przejdzie do historii niefortunnych wpadek wizerunkowych. Mimo że wokalistka nie komentuje sprawy, wszystko wskazuje na to, że trudno będzie jej przejść nad tym do porządku dziennego.Adele właśnie skończyła 30 lat. Na swoim Instagramie wokalistka podzieliła się kilkoma wzruszającymi refleksjami dotyczącymi momentu, w którym się znajduje, oraz podziękowała fanom za obecność i wsparcie od 11 lat. Słowa były komentarzem do kilku zdjęć z imprezy urodzinowej. Jako wielka fanka filmu "Titanic” Adele postanowiła urządzić imprezę w tym właśnie klimacie. Goście pojawili się w kreacjach i fryzurach z początku XX wieku, a zdjęcia zostały wykonane w scenografii łudząco przypominającej pokład słynnego statku. Czarno-biały charakter zdjęć trafnie oddał klimat.Właściwie nic nie powinno budzić oburzenia, impreza jak impreza, filmowy klimat, stylizacje adekwatne do epoki. Uwagę fanów wokalistki przykuł jednak pewien "szkopuł”. Otóż wielu osobom nie spodobał się fakt, że poza strojami goście mieli na sobie kamizelki ratunkowe, co w bezpośredni sposób nawiązuje do tragedii z tamtej nocy. Oto kilka wybranych komentarzy"Co jest nie tak dzisiaj z ludźmi? Kamizelek ratunkowych używano, by ratować ludzi przed utonięciem na Titanicu. To wydarzyło się naprawdę, a nie w książce z obrazkami. Zginęły 1503 osoby, większość miała na sobie kamizelki. To nie jest zabawne (...)”."Zazwyczaj nie komentuję negatywnie... ale zrobienie tematu przewodniego z Titanica dla swoich urodzin nie jest chore? Rozumiem chęć bycia Rose itp., ale kamizelki ratunkowe w tańcu, gdy tak naprawdę wiele osób zginęło tamtej nocy? Bądźmy trochę empatyczni”.Mimo że Adele słynie z poczucia humoru , ale też dużej wrażliwości na drugiego człowieka, tym razem mocno jej się "oberwało” w mediach społecznościowych. Fani podkreślają swoje uwielbienie dla wokalistki, ale mają nadzieję, że ta sytuacja to niefortunna wpadka . Ani wokalistka ani jej management nie zabrali na razie głosu w tej sprawie.