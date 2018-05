Rihanna jak papież, Jared Leto jako Jezus. Impreza gwiazd zamieniła się w religijną przebierankę

Tak prezentowały się gwiazdy na MET Gala • Fot. Instagram

olejna MET Gala za nami. Najważniejsze modowe wydarzenie odbywające się corocznie w pierwszy poniedziałek maja dobiegło końca. W tym roku zarówno temat wystawy, jak i dress code był kontrowersyjny, bo koncentrował się na religii i Kościele. Kto zadebiutował i zachwycił na czerwonym dywanie, a kto zawiódł? I jak wypadła na MET Gali Anja Rubik?Emocje powoli opadają po MET Gali , zorganizowanej po raz kolejny w nowojorskim Metropolitan Museum of Art. Kolejna edycja najważniejszej modowej imprezy na świecie odbyła się pod hasłem "Niebiańskie ciała: moda i wyobraźnia katolicka”. I choć na wystawie zaproszeni goście zobaczyli eksponaty wypożyczone specjalnie z Watykanu (papieskie ornaty, czy papieską tiarę Piusa IX) oraz buty Jana Pawła II autorstwa Lorendano Apolloniego), sztuka nie była najważniejsza, tak samo jak zbiórka środków na rzecz Instytutu Kostiumowego.Liczyły się przede wszystkim fantazyjne stroje, debiuty na czerwonym dywanie i nowe pary. Jako że dress code tej edycji był mocny i kontrowersyjny, gwiazdy bardzo postarały się o to, aby wyróżnić się na tle pozostałych. Kreacje, które wyszły oczywiście spod ręki największych domów mody, w większości nawiązywały do barokowej estetyki. Nie zabrakło bogato zdobionych strojów w kolorze bieli, złota czy czerwieni, okraszonych dodatkami stylizowanymi na religijne: skrzydła, korony, tiary, a nawet makijaże wykonane we wspomnianej estetyce.Są takie gwiazdy jak Sarah Jessica Parker czy Rihanna , które w kwestii kreacji na MET nie mają sobie równych. Pierwsza wybrała suknię odw barokowym stylu. Złotą suknię z motywem serc uzupełniła czymś, co ciężko nazwać nakryciem głowy, bo była to figurka przypominająca kapliczkę.Z kolei Rihanna postawiła na papieską stylizację, zinterpretowaną oczywiście po swojemu. Bogato zdobiona kreacja pochodzi od. Ciekawe, czy stylizacja Rihanny doczeka się memów w sieci, tak jak to było przed dwoma laty, gdzie żółta suknia barbadoskiej artystki została porównana do... omletu.Równie spektakularnie wyglądała. Artystka do złotej kreacji założyła ogromne skrzydła, które "zrobiły" cały strój. W religijny klimat wczuła się też48-letnia artystka wybrała połyskującą suknię z motywem krzyża na piersi. Z koleipostawiła na bordową, bogato zdobioną suknię, którą ozdobiła tiarą we włosachpostawiła nie tylko na "kościelną", czarną sukienkę, ale też na nieco mroczny makijaż, który dopełnił cały look. Dowodząca całym wydarzeniem Anna Wintour wybrała delikatną suknię, którą zestawiła z biżuterią-krzyżem. Ciekawie prezentowała się też Amal Clooney. Współgospodyni gali wybrała złoty gorset i granatowe spodnie z ogromnym kwiecistym dołem, przypominającym spektakularną suknię.Na MET Gali prym w stylizacjach nawiązujących do kościoła wiodły oczywiście panie. Na szczęście jest jeden mężczyzna, którego trzeba wyróżnić. To Jared Leto, który dzięki dłuższym włosom i brodzie budził skojarzenia z Jezusem. Do tego odpowiednia stylizacja i korona na włosach. Z kolei aktor Chadwick Boseman wybrał biały garnitur z peleryną, na której zostały naszyte złote krzyże.W Metropolitan Museum of Art po raz kolejny pojawiła się też. Polska top modelka choć wyglądała pięknie w czarnej, połyskującej mini z ciekawą górą od Saint Laurent, na tle stylizacji przepełnionych religijną symboliką wyglądała po prostu blado. Jednak jak wiadomo, nie wszyscy goście dostosowują się strojem do tematu imprezy i przecież nie ponoszą żadnych konsekwencji. Jednak ciekawie byłoby zobaczyć Anję na czerwonym dywanie w prowokującej stylizacji nawiązującej do Kościoła.Na tegorocznej MET nie zabrakło debiutów, zarówno tych solo, jak i w parach. Po raz pierwszy na czerwonym dywanie MET pojawiła się amerykańska raperka Cardi B. Było tez kilka par, które pierwszy raz pokazały się publicznie. Mowa o m.in. Cole Sprouse oraz Lili Reinhart, gwiazdach serialu "Riverdale". Na imprezie po raz pierwszy zaprezentowali się też razem Kylie Jenner i Travis Scott oraz Hailey Baldwin i Shawn Mendes, którzy do tej pory fotografowani byli jedynie przez paparazzi.Flesze aparatów skierowane były też na założyciela Tesla Motors i jego nową ukochaną. Elon Musk na imprezie pojawił się w towarzystwie młodszej o 16 lat gwiazdy muzyki pop Grimes. Nowe pary, ale przede wszystkim barwne i kontrowersyjne kreacje sprawiają, że pojawienie się w sieci memów to tylko kwestia czasu. W końcu moda i religia to gorące tematy, które w połączeniu z galą MET mogą stworzyć mieszankę wybuchową.