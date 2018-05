Ta blogerka odczarowuje zdjęcia fit. Mając cellulit i wystający brzuch też możesz wyglądać szczupło!

Ta blogerka odczarowuje fit zdjęcia • Fot. Instagram/Imre Cecen

Instagram kontra rzeczywistość • Fot. Instagram/Imre Cecen

Ogromne znaczenie ma pozycja do zdjęcia • Fot. Instagram/Imre Cecen

a Intagramie prawie każdy wygląda pięknie, sexy, jest opalony i ma cudownie wyrzeźbione ciało. Jeżeli zazdrościmy innym kobietom boskich sylwetek, to natychmiast przestańmy. Jedna z blogerek pokazała na swoim profilu, jak naprawdę wyglądają zdjęcia "fit”. Gwarantujemy wam, że nie trzeba mieć idealnie wyrzeźbionego brzucha czy pupy, aby wyglądać szczupło i brylować na Instagramie.Zdjęcia pięknych fit blogerek , trenerek czy modelek potrafią wpędzić kobiety, którym daleko do rozmiaru zero w kompleksy. Jednak te wszystkie piękne kobiety, które podziwiają inne panie, być może wcale tak nie wyglądają, a w dużej mierze jest to po prostu dobrze zrobione zdjęcie, kwestia odpowiedniej pory dnia, pozy czy światła.Jedna z holenderskich fit blogerek zdradziła na swoim Instagramie, jak robić zdjęcia, aby korzystnie na nich wyglądać. Na swoich kolażach Imre Cecen pokazuje, że nawet kąt padania światła czy trzymania telefonu może zmienić absolutnie wszystko. Wystarczy też wciągnąć brzuch lub delikatnie unieść uda do góry, wtedy nogi wydadzą się tak szczupłe, jak u modelek.Ważna też jest pora dnia. Rano brzuch będzie wyglądać na dużo bardziej płaski, niż wieczorem. Tak samo jest z fotkami, robionymi na siedząco. Imre pokazuje, że siedząc zgarbiona, raczej nie zaprezentuje instagramowemu światu płaskiego brzucha. Co innego, gdy się wyprostuje i go trochę wciągnie.Podobny przykład jest ze światłem. Blogerka najpierw zrobiła zdjęcie, na którym w pomieszczeniu panuje ciemniejsze światło, a następnie wykonała identyczną fotografię, gdy światło jest jaśniejsze. Korzystniejsze zdjęcie to oczywiście przy ciemniejszym świetle, bo widać wtedy pięknie zarysowane mięśnie brzucha. Imre przedstawia jeszcze dużo więcej przykładów, gdzie ogromne znaczenie ma po prostu nasza poza. Tak więc warto podejść dona luzie i nie dać się wpędzić w kompleksy.