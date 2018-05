Sukienka Magdy Butrym w nowej wersji kultowej "Dynastii". Możesz ją mieć, ale cena zwala z nóg

Magda Butrym to polska projektantka, która podbija świat. Sukienkę jej projektu założyła Cristal Carrington, bohaterka współczesnej wersji kultowego serialu "Dynastia" • For. Instagram/ magdabutrym, Screenshot Netflix

ynastia to kultowy serial z lat 80, który latami podbijał serca widzów z całego świata. Teraz, dzięki współczesnej wersji która jest dostępna w serwisie Netflix, pokochało go również młodsze pokolenie. W związku z produkcją, mały sukcesem może pochwalić się również polska projektantka - Magda Butrym."Dynastia" modą stoi. Tak było w latach osiemdziesiątych i tak też jest teraz. Zarówno w pierwszej, jak i współczesnej wersji serialu , kobiety z rodziny Carringtonów ubierały się w kreacje od najlepszych projektantów. Dawniej bohaterki produkcji nosiły marynarki i sukienki z szerokimi ramionami i bufiastymi rękawami, a teraz promują aktualne trendy - od kolorowych futer, przez wzorzyste i pastelowe garnitury aż po ekstrawaganckie nakrycia głowy. Jedno jest pewne te kobiety zawsze lubiły błysk, a ich styl naśladowały miliony.Praca kostiumografa i stylisty na planie serialu "" to spełnienie marzeń miłośnika mody. Na planie dostępne są kreacje od największych projektantów i marek modowych, a piękne aktorki nie tylko promują obowiązujące trendy, ale również mogą wyznaczać nowe. Tym bardziej cieszy, że wśród ubrań, znajdujących się w garderobie Cristle Carrington znalazla się również sukienka od polskiej projektantki - Magdy Butrym, która pochwaliła się tą informacją na swoim Instagramie. Sukienkę w cenie 8 tysięcy złotych znajdziemy też na oficjalnej stronie projektantki.to polska projektantka, która odnosi międzynarodowe sukcesy . Jej ubrania, jako jedne z niewielu z polską metką, znalazły się na prestiżowej platformie sprzedażowej Net-a-porter i pokochały je gwiazdy z całego świata. W jej kreacjach można było zobaczyć m.in., Magdalenę Frąckowiak, Sarę Boruc czy Alessandrę Ambrosio. Wykorzystanie jej sukienk w topowej produkcji w serwisie Netfliź, obok projektów takich domów mody jak Gucci,czy, może przed Butrym otworzyć kolejne drzwi. Czym projektantka zaskoczy następnym razem?