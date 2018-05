Internauci zachwyceni filmem z "karkiem" w roli głównej. Aż trudno uwierzyć, co reklamuje

Nietypowy filmik z ojcem i synem w rolach głównych powoli staje się hitem sieci. • Fot. Screenshot z youtube.com

Internautom reklama przypadła do gustu. Niektórzy analizują ją sekunda po sekundzie.

tym, że kultura jest jednym z najtrudniejszych tematów do promocji, wiedzą najlepiej ci, którzy kiedykolwiek podjęli się tej próby. Łatwo nie jest, ale czasem wystarczy dobry pomysł i wysiłki zostają odpowiednio docenione. Tak było tym razem. Jeden z najtrudniejszych tematów został podany w taki sposób, że internauci nie mieli wątpliwości: film bawi, zachęca i jest błyskotliwy. O co chodzi? O najnowszą reklamę promującą Muzeum Sztuk Użytkowych w Poznaniu.Scena jak z typowej polskiej telenoweli . Ojciec i syn siedzą przy niewielkim stole, w tle w telewizorze ”leci” kabaret. Ojciec ślęczy nad krzyżówką, syn (solidnie zbudowany łysy młodzieniec z tatuażami) napina wielki biceps, popijając herbatę z filiżanki.- Krótka broń z rozszerzającą się przy wylocie lufą… - zastanawia się ojciec.- Garłacz - podpowiada bez cienia wątpliwości syn.Ojciec patrzy na syna z wyrzutem.- A ty skąd ten garłacz?- W muzeum widziałem.Nie będziemy spoilerować , jaki jest finał tej rozmowy, bo nie chcemy odbierać Wam przyjemności z oglądania - powiemy tylko, że muzeum oczywiście odgrywa tam istotną rolę, a panowie są naprawdę dobrzy w swoich lekko przerysowanych rolach. Internauci docenili poziom produkcji, pomysł i sprytne ujęcie tematu. Jest nietypowo i z humorem, czyli tak jak wszyscy lubimy. Stereotypowo muzea kojarzą się z nudnymi wystawami, smutnymi gablotkami i zakazem dotykania eksponatów. Poznańskie muzeum postanowiło ten stereotyp odczarować. Produkcja jest w sieci od wczoraj, a już ma już ponad 15 tys. wyświetleń na youtubie. Widzowie deklarują, że po tym filmiku z pewnością muzeum odwiedzą. A na Wykopie wideo pojawiło się z opisem ”Wreszcie jakieś muzeum zrobiło fajną kampanię” i to właśnie tutaj najbardziej podbiło serca internautów. Są już nawet pierwsze śledztwa na temat wiarygodności reklamy:Film jest częścią kampanii ”Muzeum? Żebyś wiedział!”. W ramach projektu powstały już cztery filmy w zabawny sposób promujące wizyty zarówno w tym Muzeum Narodowym w Poznaniu, jak i w Muzeum Sztuk Użytkowych.