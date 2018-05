Zapomnijcie o nowej dziewczynie Elona Muska! Teraz bryluje jego 70-letnia mama Maye

Maye Musk to modelka i dietetyczka • Fot. Instagram/MayeMusk

azwisko Musk jest ostatnio na ustach wszystkich. Kilka dni temu 46-letni miliarder Elon Musk zadebiutował na czerwonych dywanach Gali MET z nową dziewczyną Claire Elise Boucher, znaną w środowisku muzycznym jako Grimes. Jednak to nie ona wzbudza największe emocje, lecz inna, bardzo ważna kobieta w życiu założyciela Tesli. To mama, 70-letnia Maye Musk, podbija Instagram, na którym prezentuje się w stylowych zestawach. Blogerka modowa? Nic z tych rzeczy!To z pewnością jedna z najbardziej stylowych mam w świecie show-biznesu. Maye Musk ma 70 lat, krótkie włosy w kolorze biały blond i piękny uśmiech. Figury i stylowych zestawień może pozazdrościć jej niejedna trzydziestolatka.I choć ostatnio głośno było o młodszej o 16 lat od miliardera dziewczynie Elona Muska, nie mamy wątpliwości, że Maye skutecznie uda się ją przyćmić. Rodzicielka słynnego przedsiębiorcy jest aktywna w mediach społecznościowych, szczególnie na Instagramie. Doczekała się już 183 tys. followersów. Prezentuje tam zakulisowe materiały z sesji zdjęciowych oraz fotografie, na których pozuje w stylizacjach rodem z wybiegu. Nie jest jednak blogerką modową, tylko modelką i cenioną dietetyczką.

Karierę modelki rozpoczęła w wieku 15 lat. Szybko zaczęła pojawiać się na okładkach największych kobiecych magazynów. Jedną z najbardziej kontrowersyjnych okładek była ta dla "New York Magazine”, na której Musk zaprezentowała się ze sztucznym brzuchem, odtwarzając słynne zdjęcie nagiej i ciężarnej, pozującej dla magazynu "Vanity Fair". Okładka dojrzałej Musk w ”ciąży”zrobiła furorę nie tylko w modowym światku.Charyzmę Maye dostrzegła też Beyonce , która zaprosiła ją do teledysku "Haunted". Zresztą zajęcie modelki to nie jedyne, którego imała się mama Elona Muska. Pod koniec lat 80. po przeniesieniu się z dziećmi z Republiki Południowej Afryki do Kanady musiała pracować w kilku miejscach, żeby utrzymać rodzinę. Pracowała na uniwersytecie w Toronto jako urzędnik ds. badań. Jeszcze mieszkając w Johannesburgu, zdobyła tytuł magistra dietetyki, a po przeniesieniu się do Toronto, cały czas podnosiła kwalifikacje w tej dziedzinie.Choć dziś ma wszystko, jest spełniona i szczęśliwa, a jej rodzina dorobiła się wielu sukcesów, Maye dobrze pamięta czasy, gdy w domu panowała bieda. – Gdy dostałam pierwszą wypłatę, pierwsze co zrobiłam, to kupiłam tani dywan. Ponieważ nie było na czym siedzieć, siedzieliśmy wszyscy na podłodze. Za drugą wypłatę kupiłam komputer dla Elona – wspominała w jednym z wywiadów.Choć ciężko może to sobie teraz wyobrazić, rodzina Musk żyła bardzo skromnie. Nie stać ich było na zakup mięsa, ale na szczęście mogli liczyć na pomoc od innych. Jeden ze znajomych, który był właścicielem rzeźni, dawał co miesiąc rodzinie Musk pyszną pieczeń.– Dostawałam tę ogromną pieczeń raz na miesiąc, dla moich dzieci. Wtedy kroiłam ją na cztery części, trzy zamrażałam, a jedną jedliśmy od razu. W ten sposób mogliśmy jeść pieczeń co tydzień – mówiła. Ona sama ciężko pracowała i w pewnym sensie dzięki temu, że mało było jej w domu, trójka dzieci dzieci – Elon, Kimbal i Tosca – nauczyły się olbrzymiej samodzielności.Ciężka praca opłaciła się. Nazwisko Musk zna dziś każdy, ale mimo, że Maye osiągnęła zarówno w dziedzinach modelingu, jak i dietetyki naprawdę wiele, nie osiada na laurach. W dalszym ciągu bierze udział w modowych kampaniach.Niedawno mogliśmy ją oglądać w krótkim filmiku, w którym zaprezentowała się w ubraniach legendarnego nowojorskiego brandu Supreme. Zresztą jej aktywność w zawodzie modelki widać na Instagramie, gdzie cały czas publikuje zakulisowe filmiki z sesji zdjęciowych. Chętnie chwali się też publikacjami na swój temat w mediach. Modeling modelingiem, jednak Maye w dalszym ciągu zajmuje się dietetyką. Teraz jej głównym celem jest uświadamianie dzieci oraz ich rodziców, jak ważne dla organizmu jest zdrowe odżywianie.