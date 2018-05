W kawie można wyczuć więcej nut smakowych niż w winie. Pod warunkiem, że jest naprawdę świeża

W kawie można wyczuć więcej aromatów niż w winie - pod warunkiem, że smakujemy napar z ziaren dobrej jakości • Fot. materiały prasowe

Artykuł powstał we współpracy z MK Cafe Fresh.

la niektórych życie jest za krótkie, by pić kiepskie wino, ale dla coraz większej liczby z nas - aby marnować je na parzenie kiepskiej kawy. W tym drugim przypadku żal po stracie może być nawet dotkliwszy, bo różnorodność nut wyczuwalnych w kawie przewyższa te, które są w stanie wyróżnić nawet najczulsze nosy francuskich sommelierów.Teraz pewnie patrzycie ze zdziwieniem do kubka swojej małej czarnej, bierzecie łyk, z nadzieją, że może przez te kilkanaście lat picia kawy coś wam umknęło. Przełykacie, czekając na moment sensorycznego oświecenia i… nic? Ten sam posmak lekkiej spalenizny zaprawianej goryczą? Trudno się dziwić. Wracając do winnej analogii: właśnie szukaliście francuskiego szampana w winie musującym z rosyjską etykietką.- Na jakość naparu kawy, bogactwo i różnorodność nut smakowych składa się szereg czynników, między innymi: położenie geograficzne plantacji, gatunek i odmiana kawy, sposób obróbki, czas i sposób prażenia ziaren, metoda mielenia, parzenia kawy oraz jakość wody użytej do przygotowania naparu - tłumaczy Przemek Woroch, kawowy fanatyk, a formalnie rzecz biorąc: Kierownik Działu Zarządzania Jakością i Rozwoju Produktów w Manufakturze MK Cafe Fresh.Niektóre z czynników wymienionych przez Przemka, znów, prowadzą nas ku winnej analogii. I nie jest to trop zwodniczy: Rzeczywiście, z kawą jest tak jak z winem czy whisky. Większość ludzi zaczyna od win półsłodkich czy półwytrawnych. Tu dużą rolę gra słodycz, która jest uniwersalnym i pierwotnym wrażeniem sensorycznym sygnalizującym przyjemność i bezpieczeństwo. Potem przekonujemy się do wytrawnych, a z czasem przechodzimy do bardziej wyszukanych, długo leżakujących w beczkach, uczymy się doceniać nawet taninowe posmaki oraz ciężki i głęboki smak, charakter - stwierdza specjalista.W kawach ten proces poznawania nowych smaków, nowych wrażeń jest podobny. - Początkowo młody kawosz powinien szukać, i zwykle szuka łagodności, słodyczy, którą zapewniają kawy z Brazylii. Niektóry początkujący kawoszę zwracają też często uwagę na moc i pikantny, wytrawny charakter a to gwarantują np. kawy z Indii - tłumaczy Przemek Woroch.Pytanie tylko, po czym poznać kawy, które tak wyszukanych doznań smakowych są w stanie dostarczyć. Bo jak już wcześniej ustaliliśmy, wachlarz smaków tych, które pijemy na co dzień, jest lekko mówiąc, ograniczony. I nawet jeśli na opakowaniu widzimy zarys ojczyzny samby, to zwykle słodkie nuty wyczujemy ewentualnie po zaprawieniu kubka łyżką miodu.Parametrem, który nigdy nas nie zawiedzie w poszukiwaniach kaw wysokiej jakości, jest informacja o dacie palenia ziaren. Jeśli opakowanie, które mamy w rękach, opuściło palarnię na przestrzeni ostatnich 14 dni - jesteśmy w domu. - To okres w którym kawa „układa się”: charakterystyczne, lekko ostre nuty smakowe i aromatyczne ulegają wysubtelnieniu i złagodzeniu na rzecz właściwego charakteru danej kawy. W tym czasie wszystkie parametry opisujące charakter kawy osiągają swoje najwyższe wartości i najlepsze proporcje, a jej smak klaruje się i staje się bardziej szlachetny - tłumaczy Przemek Woroch.Wbrew pozorom, kawy świeżo palone czy prażone, jak określają je specjaliści, nie są już dzisiaj trudno dostępne, choć rzeczywiście, w dyskontach ich jeszcze nie uświadczymy. Manufaktura MK Cafe Fresh koncentruje swoje wysiłki na sprzedaży internetowej poprzez sklep mkfresh.pl , właśnie ze względu na to, że czas odgrywa tu tak gigantyczną rolę. Kawa jest wypalana dopiero po otrzymaniu zamówienia, a do rąk kawosza trafia w przeciągu 48 godzin.W teorii wystarczy więc wejść na stronę MK Cafe Fresh , zamówić wybraną kawę i odkryć zupełnie inny świat smakowych doznań. W praktyce, ktoś, dla kogo do tej pory jedynymi słowami określającymi kawę były: “czarna, mocna i bez cukru”, może poczuć się lekko zagubiony. Przemek Woroch podpowiada, że jeśli nie wiemy, w którym kierunku iść, zawsze bierzmy azymut na Brazylię.- W naszej ofercie mamy kilka rodzajów, każda ma trochę inny charakter, ale we wszystkich odnajdziemy wysoką łagodność i słodycz, są bardzo przyjemne - twierdzi specjalista i poleca Brazil Cemorado Honey czyli mieszankę ziaren z różnych regionów. Jak wskazuje nazwa, wyczujemy w niej mocne nuty miodowe, oraz orzechowe.Podobny charakter ma Brazil Obata . Przemek reklamuje ją jako jedną ze swoich ulubionych, ale i jedna z najlepszych kaw brazylijskich, jakie znajdują się w ofercie Manufaktury.- Ma niezwykle bogaty bukiet, jest niezwykle okrągła, niesamowicie pyszna - rozmarza się.Jeśli mowa o “kawach kaw” to, zadaniem Przemka, nie można pominąć odmiany Guatemala Red Geisha . - To kawa niemal pierwotna, pochodzi z linii krzewów, które rosły na ziemi już ponad tysiąc lat temu, czyli wtedy, gdy wtedy, gdy kawa została przez człowieka odkryta. Geisha zgarnia wszystkie wyróżnienia w konkursach Cup of Excellence na najlepsze kawy świata. Jest bardzo trudna w uprawie, podatna na choroby więc trzeba się nią mocno opiekować, a zbiory są stosunkowo małe. Ale warto się starać, bo jej bukiet jest niesamowity - tłumaczy.Ciekawy profil smakowy ma również nowość w Manufakturze MK Fresh czyli India Monsooned . Jeśli Indie do tej pory kojarzyły się wam tylko z herbatą, czeka was spore zaskoczenie - kawowych plantacji jest tam mnóstwo, a ziarna pochodzące z tamtego regionu mają bardzo charakterystyczny smak: - Kawy z Indii charakteryzują się niskim kwaskiem, dużą okrągłością, pełnością. Ich charakterystyczną cechą jest przyprawowy charakter - można w niej wyczuć nawet nuty pieprzu. Nasza India jest aksamitna, czekoladowa. Świetnie nadaje się pod drinki z mlekiem - twierdzi Przemek.Ziarna świeżo palonej kawy pochodzące z ciekawego regionu świetnie sprawdzą się jako alternatywa dla standardowej butelki wina. Równie elegancka, ale ciekawsza, bo degustowanie kaw jeszcze nie jest równie powszechnym hobby. Uważajcie jednak, jeśli kupujecie kawę na prezent dla mamy. Kobiety mają większą wrażliwość sensoryczną niż mężczyźni, co oznacza, że łatwiej wyczuwają wszystkie “fałszywe” nuty, ale i te najbardziej wyszukane.