"Hiperseksualni". Oto odpowiedź, dlaczego część 26-latków jeszcze nigdy nie uprawiała seksu

Według brytyjskich badań 1 na 8 millenialsów w wieku 26 lat jeszcze nigdy nie uprawiał seksu. Za jeden z powodów uważa się hiperseksualność

Dla wielu stosunek to seks rodem z filmów porno. Kiedy w rzeczywistości okazuje się, że jest inaczej, pojawiają się problemy. Seks może wiązać się też z obawami, że nie spełni się oczekiwań partnera

Szukanie partnera na aplikacjach randkowych jest prostsze, ale niesie też za sobą sporo problemów

ieć obiegły wyniki brytyjskich badań, które podają, że co ósmy 26-latek urodzony w latach 1989-1990 jeszcze nigdy nie uprawiał seksu. Autor badań jako jeden z powodów podaje "hiperseksualność". Co to oznacza i z czego jeszcze wynikają problemy millenialsów w Polsce i na świecie? Odpowiedzi na te pytania pomaga nam znaleźć prof. Violetta Skrzypulec-Plinta, ginekolog i ekspert portalu "Zdrowa ONA".Kilka lat temu mało kto przyznałby się do tego, że w wieku 26 lat jeszcze nigdy nie uprawiał seksu. Dziewica i prawiczek niewiele przed trzydziestką kojarzyli się z obciachem i uważani byli, i pewnie często wciąż są, za dziwnych i nieprzystosowanych. Przecież, jeżeli w tym wieku nigdy tego nie robili, to chyba musi być z nimi coś nie tak. Jak się okazuje, współcześnie to coraz powszechniejsze zjawisko, które już niedługo może przestać dziwić kogokolwiek . I rzeczywiście coś jest tutaj nie tak, ale bynajmniej z millenialsami, a z ociekającą seksem rzeczywistością, w której przyszło wychowywać się ludziom urodzonym w latach 1989-1990.dorastali w zupełnie innym świecie niż poprzedzające ich pokolenia. Świat wirtualny jest dla nich naturalnym środowiskiem, które znają od dziecka. Internet nas zmienia, a na tych, którzy dorastają w jego obecności, wpływa nieodwracalnie. Wraz z szerokim dostępem do internetu młodzi uzyskali szeroki dostęp do pornografii , co wpływa na ich zachowania seksualne. O tym już dość często mówimy, mniej mówi się o przesyceniu seksem, choć nie można powiedzieć, że temat ten w nauce jest zupełnie pomijany – tłumaczy w rozmowie z naTemat prof. dr hab. n. med., ginekolog i ekspert portalu "Zdrowa ONA".– Coraz częściej zauważamy, nie tylko na przykładach młodych dorosłych, jak dostęp do treści seksualnych wpływa na przesyt tymi treściami, a w efekcie ograniczanie aktywności seksualnej w świecie rzeczywistym. Młody człowiek bardzo łatwo może ulec złudzeniu, żejest prosty, że otwiera się drzwi do domu partnerki/partnera, który rozgrzany do czerwoności czeka wyłącznie na penetrację (dodajmy – najwymyślniejszą), przy której bez żadnych problemów i w dość krótkim czasie osiąga– dodaje.Rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej, co czasem może okazać się zaskoczeniem i spowodować wiele problemów. Jak podkreśla ekspert, trudnością mogą stać się same randki i fakt, że do sytuacji intymnej prowadzi dużo bardziej kręta ścieżka niż ta, którą widzimy na filmie pornograficznym. – Do tego dochodzą dodatkowe kwestie: obawa przed ciążą, lęki, np. te dotyczące wyglądu własnego ciała , tego, jak oceni nas druga strona. Sprawa okazuje się być skomplikowana, młodzi nie są na to przygotowani – te elementy nie występują w filmach pornograficznych.Wspomniane obawy przed tym, jak oceni nas druga strona, mają swoje odbicie w niesłabnącej popularności portali i aplikacji randkowych . Wirtualne poznanie drugiej osoby, potencjalnego partnera, zajmuje kilka minut i zależy od jednego kliknięcia czy przesunięcia kciukiem po ekranie telefonu. Nie wymaga też od użytkowników większego wysiłku - wymiana kilku krótkich wiadomości nie zajmuje dużo czasu, nie wymaga większego przygotowania i niweluje stres, który u większości osób pojawia się przy pierwszych spotkaniach "na żywo". Ginekolog zastanawia się, czy koniec końców tego typu aplikacje naprawdę są pomocą czy może wręcz przeciwnie.– Na Tinderze , obecnie najpopularniejszej aplikacji randkowej, aby stworzyć swój profil należy wrzucić zdjęcie lub kilka i dodać krótki opis, w ten sposób zyskujemy dostęp do nieprzebranej ilości potencjalnych partnerów z naszej okolicy. Wydawałoby się, że poznanie drugiej osoby nie stanowi już żadnego problemu, ale przyjrzyjmy się głębiej, wpływa to na podejście do relacji – tłumaczy.Ogromna ilość potencjalnych partnerów powoduje, że użytkownicy aplikacji i portali nie budują głębszych relacji. Wychodzą z założenia, że jeśli "nie ten, to inny" w końcu dostępnych jest tyle osób i co chwilę do naszego "koszyka" wpadają kolejne trafienia. Wybór partnera w oparciu o wygląd i krótki opis może wytworzyć wyobrażenie o osobie, która w rzeczywistości okaże się zupełnie inna. Łatwo o rozczarowanieto nie jedyne miejsce, w którym pełno jest treści seksualnych. Tak naprawdę otaczają nas z każdej strony i nie sposób od nich uciec. Seks stał się integralną częścią wielu aspektów rzeczywistości - jego obecność nie bulwersuje, jest oczywista, przez co powszednieje.– Nie należy się więc dziwić, że młodzi ludzie, bombardowani takimi treściami od wczesnego dzieciństwa, przesycają się nimi i swoją aktywność seksualną ograniczają doprzy f ilmie pornograficznym czy przy pokazie na tzw.. – mówi Profesor Skrzypulec-Plinta. – Z drugiej strony ta wszechobecna seksualizacja kształtuje młodych ludzi w określony sposób - coraz częściej poczucie własnej wartości budują na swojej atrakcyjności seksualnej. Coraz młodsze osoby, wręcz dzieci, starają się być seksowe – seksownie wyglądać, ubierać się, poruszać, tańczyć. Swoje zachowania seksualne upodabniają do tych widzianych w pornografii, pozbywają się dziewictwa jak piętna i chcą zdobywać doświadczenia seksualne z kolejnymi partnerami, żeby nabrać wprawy. Tak naprawdę nie znamy dokładnie rozmiarów obydwu tych zjawisk, badawczo mamy na tym polu jeszcze bardzo dużo do zrobienia.Rzeczywistości nie zmienimy, ale warto zwrócić uwagę na problem, który staje się coraz powszechniejszy. Jeszcze kilka lat temu podobne badania wskazywały na to, że jedynie 5 proc. ludzi przed ukończeniem 26. roku życia seks miało jeszcze przed sobą. Teraz ich liczba znacznie wzrosła. Choć, na podstawie badań profesora Steve’a Mckaya, mówi się, że aktualnie jest to 1 na 8 osób, to jednak biorąc pod uwagę tych uczestników, którzy odmówili odpowiedzenia na pytanie, może być to nawet 1 osoba na 6.Mówiąc o przyczynach nie można zrzucać wszystkiego tylko i wyłącznie na telewizję, reklamy i internet. Warto przyjrzeć się również problemowi od innej strony. Młodzi ludzie po prostu nie mają z kim rozmawiać i skąd czerpać wiedzy na temat seksu takiego, jakim jest, a nie takiego, jakim kreuje go tabloidowa rzeczywistość. Młodzi albo uprawiają seks z dużą liczbą partnerów, nie traktując go jako szczególnego przeżycia, albo zwlekają z pierwszym razem, obawiając się reakcji partnera i rozczarowania.Profesor Violetta Skrzypulec-Plinta właśnie brak rozmowy uważa za poważny, jeśli nie najpoważniejszy problem, którego kolejnym aspektem jest brak odpowiedniej– Większość młodych ludzi nie ma z kim na ten temat porozmawiać, dowiedzieć się, że to, co kreują media to tylko wycinek seksualności człowieka. Temu powinna służyć edukacja seksualna, do której w naszym kraju dostęp jest znacznie ograniczony. Szczęśliwi ci, których rodzice otwarcie rozmawiają o seksualności i tłumaczą aktualne zjawiska, takich jednak jest niewielu. W Polsce widzimy tego smutne efekty, młodzi ludzie podejmują aktywność seksualną, najczęściej jednak niezabezpieczoną - nie tylko przed ciążą, o chorobach przenoszonych drogą płciową mówimy znacznie mniej - i mało satysfakcjonującą. Wśród polskich aktywnych seksualnie 15-latków tylko ok. 25% zabezpiecza się prezerwatywą przy stosunku, a co z resztą?Na polskim rynku można znaleźć wiele rodzajów, w tym taką, która jest odpowiednia dla nastolatek. Tutaj pojawia się jednak kolejny problem - środki antykoncepcyjne dostępne są na receptę dla osób, które są pełnoletnie. Przed ukończeniem 18 roku życia, niezbędna jest zgoda rodzica, a żeby tę zgodę uzyskać potrzebna jest szczera rozmowa, do której często nie ma chęci i otwartości z żadnej ze stron.