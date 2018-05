Nie trzeba mieć eleganckiej sukni... Polska reżyserka zachwyciła w Cannes oryginalną kreacją

Olga Chajdas w Cannes w zestawieniu od stóp do głów polskiej projektantki Moniki Ptaszek • Fot. Facebook/Ptaszek

Monika Ptaszek Projektantka Olga jest jedną z najzdolniejszych polskich reżyserek. Za chwilę jej film będzie miał premierę w Gdyni, więc też zaproponowałam współpracę. Dla mnie to jest naprawdę fajna sprawa - powiedziała Monika Ptaszek.

rwa festiwal filmowy w Cannes. W tym roku na to prestiżowe wydarzenie pojechała spora reprezentacja z Polski. Jedną z reżyserek, która pokazuje najnowszy film w Cannes, jest Olga Chajdas. Artystka nie tylko prezentuje swoją twórczość na festiwalu, ale promuje też na czerwonym dywanie polską projektantkę Monikę Ptaszek. Ta przygotowała dla niej oryginalne i stylowe zestawienie, dzięki któremu reżyserka wyróżniła się z tłumu na tle pozostałych.Festiwal w Cannes to nie tylko wydarzenie filmowe, ale też modowe. Gwiazdy lansują na czerwonym dywanie zjawiskowe suknie od największych projektantów. Na szczęście oprócz spektakularnych kreacji znalazło się też miejsce na luz, wygodę i artystyczną awangardę, którą zaprezentowała Olga Chajdas. Reżyserka i prywatnie partnerkapromuje w Cannes swój najnowszy obraz ”Nina”. Chajdas prezentuje festiwalowej publiczności nie tylko filmowe dzieło, ale też polską modę. Na ściance zaprezentowała się w looku, stworzonym od stóp do głów przez polską projektantkę. Tą stylizacją Chajdas udowodniła, że nie mając na sobie sukni, jakich na festiwalu w Cannes pełno, można wyglądać elegancko, stylowo, zachowując przy tym indywidualne podejście do mody.– Ten look, który przygotowałam, jest awangardowy. Składają się na niego jedwabne spodnie, które są wykonane z eleganckiej tkaniny, ale mają jednocześnie luźną formę. Moje projektowanie bazuje na przełamywaniu pewnych konwencji. Wykorzystuję do luźnych, a nawet dresowych spodni eleganckie tkaniny. To taka nieoczywista zabawa formą. Koszula z kolei jest bardzo oversizowa, niewykończona, trochę postrzępiona. Do tego nietypowe detale, takie jak guziki z rogu jelenia. Może trochę strasznie to brzmi, ale takie smaczki wyglądają zjawiskowo, designersko– tłumaczy w rozmowie z naTemat Monika Ptaszek.Dla projektantki to już kolejne spotkanie z reżyserką i radość, że mogła ją ubrać na tak wielkie filmowe wydarzenie. – Poznałyśmy się lata temu. Pracowałyśmy razem na planie filmowym. Później Olga cały czas śledziła moją pracę w mediach społecznościowych. W końcu zgłosiła się do mnie, żebym przygotowała dla niej stylizację na festiwal w Cannes. Była u mnie w pracowni w Łodzi i zrobiłyśmy super przymiarki. Radość, że zaprezentowała się w ubraniach mojego projektu jest ogromna.