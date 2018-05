W tym programie pokażą metamorfozy mężczyzn. Prowadząca: "Czas na ich modową emancypację!"

Malwina Wędzikowska, stylistka i kostiumograf, będzie zmieniać wizerunek mężczyzn w nowym autorskim programie • Fot. Instagram/ malwinawedzikowska

M

Malwina Wędzikowska do tej pory dbała o metamorfozy uczestników w programie "Druga twarz", na planie którego pracowała m.in. z Marcinem Tyszką i Karoliną Gilon • Fot. Instagram/ malwinawedzikowska

Robert Biedroń i Tomasz Kammel to wg Malwiny jedni z najlepiej ubranych mężczyzn w Polsce • Fot. Instagram/ robertbiedron, tomasz kammel

alwina Wędzikowska to jedna z najlepszych polskich stylistek i kostiumografek. Choć jeszcze niedawno pracowała raczej za kulisami, to już od dwóch sezonów prowadzi metamorfozy uczestników show "Druga Twarz”, dzięki któremu zyskała rozpoznawalność wśród szerszej grupy odbiorców. Teraz przyszedł czas na autorski program, w którym Malwina będzie zajmować się metamorfozami mężczyzn. Czy uda jej się zmienić styl Polaków?Polacy uwielbiają programy o metamorfozach, które okazały się nie tylko fajną rozrywka, ale też porządną lekcją stylu. Do tej pory zdecydowaną większość uczestników stanowiły kobiety, a mężczyźni pojawiali się tam sporadycznie. Już niedługo to się zmieni. Nowy program"Ostatnia szansa” to pierwszy taki w Polsce, który będzie dotyczył tylko i wyłącznie przemian mężczyzn.– Na Polakach ciąży stereotyp, że moda jest czymś "dziewczyńskim", a dbanie o siebie jest dowodem na zniewieściałość. Nic bardziej mylnego – mówi naTemat Malwina Wędzikowska. – Polki po okresie transformacji zrobiły gigantyczny postęp, jeżeli chodzi o wiedzę odnośnie tego, czym jest moda, w kwestii świadomości stylu - gdzie go szukać i jak go znaleźć. Oczywiście rynek wyszedł naprzeciw kobietom, dostarczając niezliczonych tytułów prasowych, portali internetowych, programów telewizyjnych, które w tej kwestii doradzają.zostali daleko w tyle. Są oczywiście tacy, którzy mogliby trafić na okładkę męskiego Vogue’a , ale to wyjątki potwierdzające regułę, że o styl polskich mężczyzn trzeba powalczyć.w nowym programie chce walczyć ze stereotypami i nauczyć mężczyzn w Polsce, że dbanie o siebie i interesowanie się modą nie jest ani obciachowe ani niemęskie. Kiedy pytam, jak w kilku słowach określiłaby styl ubierania mężczyzn w naszym kraju, odpowiada przewrotnie, cytując: "Ja sobie nie radzę".– Zawsze rozczula mnie bezradność samotnych mężczyzn w sklepie z ubraniami . Ta rozpacz w oczach, wołająca o pomoc. Żonaci mają lepiej. Nie znam mężczyzny będącego w stałym związku, który by sam kupował sobie ubrania – zauważa stylistka i dodaje: – Z jednej strony to dobrze, bo przynajmniej wyglądają przyzwoicie, z drugiej ubrani są w stylu swojej partnerki, a nie swoim własnym. Czas na męską modową emancypację.Wśród znanych Polaków, których styl zwraca uwagę i wyróżnia się na tle innych, Wędzikowska wymienia m.in. Andrzeja Piasecznego . To ona dba o ich wizerunek i, jak sama podkreśla, to właśnie oni nauczyli ją, że męska elegancja i szyk mają miliony odcieni i niuansów. Jeżeli chodzi o polskich polityków, stylistka wskazuje niebojącego się sieciówek, którego styl określa jako nonszalancką elegancję. Natomiast za najlepszy przykład modowej, politycznej poprawności uważa prezydenta Macrona, chociaż dodaje, że przypuszcza, że stoi za nim jego żona Brigitte.Nowy program Malwiny Wędzikowskiej "" wyróżnia się również formułą. To nie mężczyźni zgłaszają się do programu, ale są zgłaszani przez swoje najbliższe - partnerki, córki czy przyjaciółki. Stylistka podkreśla, że to dlatego, że kobietom dbanie o mężczyzn wychodzi lepiej niż im samym i to właśnie one mają pomóc wykonać mężczyznom pierwszy krok w stronę modowej samodzielności. Być może sami nie odważyliby się naWedług Malwiny w "Drugiej twarzy" uczestnicy desperacko potrzebowali pomocy, a zmiana stylu była im niezbędna do zmiany jakości życia. Być może kolejny program stylistki będzie początkiem prawdziwej modowej rewolucji w świecie mężczyzn . O jej pierwszych efektach przekonamy się już na jesieni.