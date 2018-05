Rossmann ponownie zaskakuje. Tym razem marka rozda produkty o wartości 5 mln złotych

Rossmann świętuje 25. urodziny w niecodzienny sposób. Zamiast przyjmować prezenty jako jubilat, będzie je rozdawać. • Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta

Monika Przybysz

W

tym miesiącu Rossmann obchodzi swoje 25-te urodziny. Zamiast hucznie świętować marka stawia na nieco bardziej oryginalny pomysł. Rozda produkty o łącznej wartości 5 mln złotych. Do kogo trafią?Rossmann przyzwyczaił nas do tego, że lubi rozpieszczać swoich klientów, a już zwłaszcza tych, którzy posiadają członkostwo w Klubie Rossmann . Tym razem chodzi o jednak o coś większego. W maju z okazji swoich 25. urodzin. Organizacje zostaną wybrane wspólnie przez pracowników i klientów drogerii. Posiadacze kart Klubu Rossmann będą mogli zagłosować na wybraną placówkę na stronie www.rossmann.pl/pomagamy . Instytucje wybrane głosami klientów i pracowników same zadecydują, czego najbardziej potrzebują w swoich działaniach na rzecz dzieci, seniorów, chorych czy bezdomnych zwierząt.Ten szczególny gest ma być m.in. uhonorowaniem ważnego dla marki momentu, ale też działaniem lidera wyznaczającym trendy. – Zaczynaliśmy od jednego, skromnego sklepu na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi i blaszaka, w którym urzędowało kierownictwo firmy. Dziś jesteśmy liderem w branży: otwieramy nasze drogerie w coraz piękniejszych miastach i miejscowościach w całym kraju, zatrudniamy 18,7 tys. pracowników. Obroty firmy przekroczyły w ubiegłym roku 9 mld zł, od lat jesteśmy w gronie największych pośród firm z zagranicznym kapitałem płatników podatku CIT – mówi prezes Rossmanna SDP Marek Maruszak.Dziś Rossmann to 1246 sklepy oraz 3 magazyny w Polsce oraz 18,7 tys. pracowników.