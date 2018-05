Julianne Moore znowu chwali Joannę Kulig! Wymienia tylko dwa nazwiska – jej i Penelope Cruz

Julianne Moore wyróżniła kreacje aktorskie Joanny Kulig i Penelope Cruz. To kolejne słowa uznania dla polskiej aktorki • Fot. Instagram/ joannakulig_official, penelopecruzofficial

ulianne Moore, jedna z największych hollywoodzkich aktorek, laureatka Oscara za film "Motyl Still Alice", nie przestaje zachwycać się kreacją Joanny Kulig w "Zimnej Wojnie" Pawła Pawlikowskiego. Tym razem Moore na swoim Instagramie podsumowała pokazy filmowe Cannes, wyróżniając dwie aktorki. W towarzystwie Polki pojawiła się słynna Hiszpanka.od początku nie ukrywała zachwytu nad filmem "Zimna wojna”. Po pokazie wzruszona gratulowała Joannie Kulig doskonałej kreacji , a pod jej zdjęciem podziękowała za występ, o którym nie może przestać myśleć. To jednak nie koniec pochwał, które z ust gwiazdy popłynęły w stronę polskiej aktorki.Teraz, gdydobiega końca, Julianne Moore po raz kolejny wyróżniła kreację Joanny Kulig w polskim filmie. Na swoim Instagramie wstawiła post ze zdjęciem przedstawiającym polską aktorkę i hiszpańską gwiazdę –. To właśnie one dwie, według Moore, zasłużyły na wyróżnienie za doskonałe kreacje aktorskie.Julianne Moore napisała: "Podczas Festiwalu miałam okazję zobaczyć tylko 2 filmy, ale oba posiadały piękne, pierwszoplanowe kobiece kreacje aktorskie. Gratuluję Penelope Cruz i Joannie Kulig za wspaniałą pracę w '' i ''"."Todos lo Saben” w reżyserii Asghara Farhadiego, z Penelope Cruz w roli głównej, wyświetlany był jako film otwarcia i obok "Zimnej wojny” powalczy o Złotą Palmę. O samej Kulig mówi się natomiast w kontekście nagrody dla najlepszej aktorki tegorocznej edycji festiwalu. Czy Cannes 2018 okaże się dla polskich twórców wyjątkowo szczęśliwe? Tego dowiemy się już 19 maja.