Polsat szykuje show, którego producentem jest Jennifer Lopez. Wiemy, kto ma szansę być w polskim jury

Nowy show taneczny Polsatu zobaczymy jesienią.

rogramy taneczne wciąż są bardzo popularne w polskiej telewizji i chętnie oglądane przez widzów. Po wakacjach zobaczymy nowy format "World of Dance”, który został stworzony w Stanach Zjednoczonych. Polska wersja będzie pierwszą, która zagości w Europie. Zapowiada się ciekawie, tym bardziej, że producentką wykonawczą i jurorką jest Jennifer Lopez. W polskiej edycji trwa kompletowanie oceniającego tancerzy składu. Kto ma szansę zasiąść na jurorskim stołku?Kolejne programy taneczne powstają jak grzyby po deszczu. Ten, który szykuje Polsat na jesień, może być przepustką dla uczestników do światowej ligi tańca. Show, którego producentem wykonawczym jest nie byle kto, bo Jennifer Lopez we własnej osobie, bije rekordy oglądalności w. Polska wersja będzie pierwszą edycją europejską. Nowy format Polsatu ruszy dopiero jesienią, jednak już w czerwcu ruszają castingi.– Sam program podzielony jest na cztery części: kwalifikacje, castingi, półfinały i finały. W tym projekcie przede wszystkim mamy rewolucyjne podejście do sposobu filmowania tego show, pokazywania tańca. Wygląda to dość spektakularnie. W tym programie rywalizują ze sobą profesjonaliści. Otwieramy się na zagranicznych tancerzy – mówi w rozmowie z naTemat, odpowiadający za promocjęW programie na równych prawach rywalizują ze sobą trzy grupy tancerzy: dorośli w wieku 18 lat i więcej, formacje taneczne w wieku 18 lat i więcej i juniorzy w wieku od 8 do 18 lat. Tancerzy oceniać będzie trzyosobowy, jurorski skład. – Trwają castingi do jury. Na tę chwilę mogę powiedzieć, że sprawdzana była Edyta Herbuś i Anna Jujka. Ma być też dwójka prowadzących, ale jeszcze nic więcej nie mogę zdradzić – dodaje Czajkowski. Aby wziąć udział w "World of Dance”, trzeba wysłać swoje zgłoszenie przez internetową aplikację