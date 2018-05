Nie tylko "Zimna wojna". "Fuga" to drugi polski film, który powalczy o nagrodę w Cannes

Film "Fuga" Agnieszki Smoczyńskiej swoją premierę również ma na tegorocznym Cannes. W roli głównej zobaczymy Gabrielę Muskałę, która jest również autorką scenariusza • Fot. facebook/fogue.fuga

Ekipa "Fugi" na Festiwalu Filmowym w Cannes. Pojawili się m.in. Agnieszka Smoczyńska, Gabriela Muskała i Iwo Raj • Fot. Instagram/ pisf_pl

hoć wszyscy żyją sukcesem "Zimnej Wojny" w Cannes, nie należy zapominać, że to nie jedyny polski film, który prezentuje się na Festiwalu. 15. maja, podczas trwającego w tym samym czasie, co konkurs główny, Tygodniu Krytyki Filmowej, premierę ma film "Fuga" w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej, autorki głośnych "Córek Dancingu".Agnieszka Smoczyńska znana jest przede wszystkim z musicalu filmowego "", który przyniósł jej Nagrodę za debiut reżyserski w Gdyni oraz nagrodę specjalną jury prestiżowego Festiwalu Filmowego. Choć kontrowersyjny musical podzielił widzów, nie przeszkodziło mu to w międzynarodowym sukcesie - film wyświetlany był nie tylko w polskich, ale również amerykańskich i japońskich kinach.W Cannes Smoczyńska prezentuje nowy film "Fuga" (łac. "Ucieczka"), opowiadający historię kobiety, która z powodu choroby, tzw. fugi dysocjacyjnej, traci pamięć i znika na 2 lata. Gdy odnajduje ją rodzina, okazuje się, że kobieta wcale nie chce powracać do dawnego życia. Za wszystkim stoi wielka tajemnica. Scenariusz do filmu stworzyła, która gra w nim również główną rolę, a towarzyszy jej m.in. Łukasz Simlat.W trakcie Tygodnia Krytyki Filmowej wyświetlane i nagradzane są debiuty bądź drugie filmy danego reżysera. Film Smoczyńskiej, jak autorka zauważa w wywiadzie dla Radia Olsztyn , to pierwszy, od niemal czterdziestu lat, polskojęzyczny film pełnometrażowy wyreżyserowany przez kobietę, który dostał się do selekcji konkursu.Jak podkreśla reżyser, jest to kino psychologiczne z elementami fantasy i thrillera. Coś zupełnie innego niż debiutanckie " Córki Dancingu ", w związku z czym cała ekipa ciekawa jest reakcji publiczności i krytyków: "Film jest inny i cieszę się z tego. To próba opowiedzenia o zupełnie innej bohaterce w zupełnie inny sposób i w zupełnie innej historii. Musiałam kilka osób przekonywać do zakończenia, ale cieszę się, że udało się skończyć tak, jak zamierzałam. Zobaczymy jaka będzie reakcja".Agnieszka Smoczyńska, razem z Olgą Chajdas , jest też zaangażowana w produkcję pierwszego polskiego serialu Netflixa , przedstawiającego alternatywną wersję historii. Taką, w której komunizm nie zostaje obalony i wciąż żyje we współczesnej Polsce.Czy "Fuga" będzie miała szansę na nagrodę dowiemy się już niedługo. Właśnie zakończyła się, przyjęta gromkimi oklaskami, dzisiejsza premiera na Festiwalu, a na Facebooku filmu czytamy: "Za nami pierwszy pokaz! Ogromne wzruszenie w ekipie.". Na pokazie pojawili się m.in. Agnieszka Smoczyńska, Gabriela Muskała i Iwo Rajski - siedmiolatek, którego dotychczas mogliśmy oglądać na ekranach telewizorów w serialowych produkcjach, takich jak "" czy "".W sieci pojawiają się już pierwsze recenzje. W jednej z nich, zamieszczonej na portalu screendaily , autor podkreśla niesamowicie przyciągające, pełne złości i niechęci oczy Muskały, grającej Alicję, i balansujący je niezwykły spokój Łukasza Simlata. Obraz ocenia dobrze, pisząc: "Ostateczny efekt jest satysfakcjonujący, to zmuszające do refleksji, eksplorowanie zaangażowania i poświęcenia, wymaganych do postępowania w zgodzie z samym sobą".