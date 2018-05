W Poznaniu powstaje żywy dom-ogród. Na tarasach mieszkań posadzonych zostanie aż siedem tysięcy roślin!

Żywy dom-ogród powstaje w Poznaniu • Fot. materiały prasowe/ Ultra Architects

Wizualizacja domu-ogrodu w Poznaniu • Fot. materiały prasowe/ Ultra Architects

iepowtarzalny. To słowo pasuje do projektu, który powstaje w Poznaniu. Mowa o zielonym domu-ogrodzie, którego olbrzymie tarasy wypełnione zostaną siedmioma tysiącami roślin, takimi jak m.in. byliny, krzewy i drzewa. Zobaczcie szczegóły!Ogród-dom to pierwsza taka inwestycja w Polsce, a dokładniej w stolicy Wielkopolski - Poznaniu. Budynek przy parku Wodziczki składa się z piętnastu apartamentów, których olbrzymie tarasy obsadzone zostaną siedmioma tysiącami roślin, takimi jak m.in. kwiaty, trawa, krzewy czy drzewa.Roślinność posadzona zostanie w specjalnym pojemnikach, wyposażonych w system nawadniający i odwadniający oraz odpowiednią izolację, która będzie chronić ją przed zmieniającą się pogodą. Twórcom tego projektu, czyli studiuszczególnie zależało na tym, żeby posadzone zostały rośliny rodzime.– Założenie było takie, że to ma być nasza rodzima roślinność, która w Polsce występuje. Trzeba jej było stworzyć takie warunki gruntowe i techniczne, żeby mogła na takich tarasach rosnąć. Właśnie ta nasza roślinność gwarantuje, że owady takie jak trzmiele czy pszczoły wykorzystają to, co na tych roślinach się pojawi, w formie kwiatów czy owoców – zdradza w rozmowie z naTemat Tomasz Osięgłowski ze studia Ultra Architects.Warto podkreślić, że zielenią opiekować się będzie profesjonalna firma ogrodnicza. W budynku zainstalowane zostaną też budki lęgowe dla ptaków. Budowa budynku na poznańskim osiedlu Sołacz rozpoczęła się w maju i zakończy się w sierpniu 2019 roku.