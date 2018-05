Nie tylko welon! Oto najciekawsze ślubne ozdoby do włosów, w których będziesz wyglądać wyjątkowo

Wianki czy opaski to tylko niektóre ślubne ozdoby do włosów • Fot. Pinterest

Kwiaty we włosach

Kwiaty we włosach • Fot. Pinterest

Toczki

Spinki

Eleganckie spinki do włosów • Fot. Pinterest

Wianki

Kwieciste wianki są świetnym pomysłem, zamiast welonu • Fot. Pinterest

Tiary

Do tiary pasować będzie kreacja rodem z bajki • Fot. Pinterest

Opaski

Opaska zamiast welonu też bardzo dobrze sprawdzi się na ślubie • Fot. Pinterest

hoć wiele z panien młodych nie wyobraża sobie bez niego ślubnego looku, coraz częściej odchodzi do lamusa. Welon, bo o nim mowa, przestał być jego obowiązkowym elementem. Zamiast niego jest kilka równie ciekawych alternatyw, które są uroczymi i pięknymi ozdobami na głowach panien młodych.Tak jak swego czasu zmieniała się długość sukien panien młodych, tak zmieniają się ozdoby do włosów. Przyszłe panny młode zamiast klasycznego welonu coraz częściej wybierają ozdoby, które pięknie komponują się zarówno z fryzurą, jak i suknią ślubną. Jakie ozdoby wybrać i do jakiej kreacji? Oto podpowiedź!Kwiaty z tytułowej piosenki Czerwonych gitar doskonale sprawdzą się w roli ozdoby ślubnej fryzury. Nadadzą kobiecości, delikatności i romantycznego charakteru. Można wpleść je w koka lub warkocza lub też wpiąć w rozpuszczone włosy. Jakie kwiaty wybrać? Najlepsze będą margerytki, miniaturowe goździki czy też frezje. Nie dość, że są po prostu ładne, to w dodatku szybko się nie wysusza. Brunetki powinny wybierać kwiaty o mocniejszych barwach, jak na przykład bordo, zaś blondynki róż czy biel. Kwiaty we włosach najlepiej wyglądać będą w towarzystwie delikatnej sukni ślubnej z koronki.Przemyć nutkę retro do ślubnego looku. Toczki są bardzo eleganckie i najlepiej sprawdzą się w połączeniu z wąskimi długimi sukniami oraz prostymi i krótkimi. Warto zadbać o jak najmniejszą ilość biżuterii, bo przecież toczek sam w sobie jest nie lada ozdobą.Eleganckie spinki to również ciekawa alternatywa zamiast welonu . Tym bardziej, że ich wybór jest spory: od małych i skromnych, kończąc na dużych i błyszczących. Najlepiej oczywiście wyglądać będą na upięciach.zgrają się dobrze z każdym typem sukni ślubnej. Warto jednak pamiętać, że jeżeli sięgamy po dużą, połyskującą ozdobę na włosach, pozostałe elementy ślubnej stylizacji powinny być stonowane. Zbyt duża ilość biżuterii i świecidełek może sprawić, że ślubny look będzie wyglądać kiczowato.Wianki z żywych kwiatów są hitem od jakiegoś czasu i nic dziwnego, bo wyglądają dziewczęco, sielsko i po prostu pięknie. Do wyboru mamy zarówno te delikatne, jak i grubsze, o większej objętości. Najlepiej prezentują się na długich włosach, ale ciekawie też będą wyglądać na upięciach, jak i włosach o krótszej długości. Suknia w klimacie boho jak najbardziej dopełni romantyczny, delikatny i niewinny ślubny look.Czyli ozdoby w stylu księżniczki będą dobrym rozwiązaniem w dniu ślubu. W końcu chyba każda panna młoda lubi poczuć się tego dnia wyjątkowo i trochę jak księżniczka. Jaką tiarę wybrać? Ciekawie prezentują się większe, w wersji "na bogato” oraz skromne i delikatne. Do takiej ozdoby śmiało można dobrać kreację rodem z bajki.Dużo skromniejsza wersja tiary, ale tak samo efektowna. Najpopularniejsza to ta z motywem kwiatowym, ale nie tylko, bo triumfy święcą tez opaski z pereł. Do jakiego typu sukni warto ją nosić? Wszystko zależy od tego, jak dużą i jak zdobioną opaskę wybierzesz, jednak ślubna opaska powinna pasować do każdego rodzaju sukni ślubnej.