Postaw na niebieskie dodatki, drewno i eko-plastik! Te trendy będą królować w naszych wnętrzach

Targi w Mediolanie inspirują do stworzenia ciekawie urządzonych wnętrz • Fot. Instagram

Monika Przybysz

I

Czerwień to jeden z najmodniejszych kolorów na targach w Mediolanie

Dodatki w złotym kolorze są efektowne i eleganckie • Materiały prasowe/ Domoteka

Najmodniejsze dodatki to te w różnych odcieniach niebieskiego • fot. Materiały prasowe/ Domoteka

Postaw na różowe dodatki do sypialni • Fot. materiały prasowe/ Domoteka

Kamień we wnętrzach • Fot. materiały prasowe/ Domoteka

Drewno nie wychodzi z mody • Fot. materiały prasowe/ Domoteka

Bio-plastik • Fot. materiały prasowe

Fot. materiały prasowe/ Domoteka

saloni Salone del Mobile Milano to prawdziwe święto designu. Największe targi mebli, designu i wyposażenia wnętrz, odbywają się co roku w Mediolanie. To właśnie tam możemy zaobserwować największe trendy we wzornictwie, materiałach,czy kolorach, które inspirują. Oto one!Mediolańskie targi ISaloni przyciągają tłumy ludzi, którzy chcą zobaczyć jakie wnętrza, kolory czy materiały będą cieszyć oczy. Domoteka jest świadoma potęgi mediolańskiego wydarzenia. Wie, że śledzenie pojawiających się tam trendów jest niezbędne do kompletowania aktualnej oferty. W Centrum Wyposażenia Wnętrz znajdziemy aż 600 marek, z czego ponad 100 pojawiło się na ostatnich targach w Mediolanie. Jakie są najnowsze trendy w kwestii kolorów czy tkanin? Oto podpowiedź!To wiodący trend, zaprezentowany we wszystkich odcieniach - od bordo, po koral. Lubi dominować w całej aranżacji i dobrze prezentuje się w towarzystwie czerni, szarości czy pudrów.Żółty to kolor, który niedawno dominował w modzie. Teraz przyszedł czas na design. Na mediolańskich targach widoczne były we wnętrzach soczyste oranże i żółta barwa w wielu wydaniach.Elegancki i szykowny kolor niebieski można było spotkać na wielu stanowiskach podczas mediolańskich targów. Najmodniejsze tonacje to granat, błękit czy ultramaryna. Dominowała też zieleń, która ugruntowała sobie mocną pozycję w świecie wnętrz.O tym, że wiele odcieni różu przewija się w modzie, wiemy nie od dzisiaj. Ten kolor bardzo dobrze radzi sobie też w świecie designu. Delikatny, pudrowy, ale też intensywny i wpadający w brzoskwiniowe odcienie. Różowy kolor był obecny w ofercie wielu producentów.Naturalny kamień pojawiał się na blatach stołów, stolików oraz wysp kuchennych i szafek łazienkowych, w panelach na ścianach, a także na frontach mebli. Z kamienia może być wykonana wanna, a nawet szezlong.Drewno nie wychodzi z mody. Producenci prezentują je w wersji niemalże sauté– nieoszlifowane, porowate, nierówne. Wszystko po to, by wydobyć jego naturalne piękno. W tym roku dominowały szlachetne gatunki drewna, jak dąb, orzech oraz palisander, głównie w satynowym wykończeniu. Widoczną tendencją jest także odejście od jasnych odcieni drewna, na rzecz miodowych, jak również ciemnych, czekoladowych tonacji.Powrót do natury szczególnie zaskakiwał u marek, które słynęły do tej pory z kreatywnego zastosowania plastiku, jak np. Kartell.Może być transparentne, kolorowe, przybierające ciekawe formy. Szkło zastosowanie znajduje nie tylko jako dodatek do mebla, ale również jako jego część składowa. Przeszklone witryny, stoliki, lampy, półki widoczne były na wielu ekspozycjachW tym roku podczas włoskich targów nie zabrakło ciekawych tkanin. W dalszym ciągu obecne są pluszowe welwety, jednak tkaniny nabierają więcej szorstkości i charakteru. Splot podkreślany jest kolorem, melanż jest wyrazisty, niekiedy wręcz przechodzi w kratkę. Choć nie widać tego gołym okiem, tkaniny wykorzystują technologię – na różne sposoby są zabezpieczone przed zabrudzeniami i łatwe do czyszczenia. Widoczna jest również, zwłaszcza w sypialniach, obecność tkanin naturalnych, np. gniecionych lnów.