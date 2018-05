Był lakiernikiem i blacharzem, a teraz pracuje w salonie kosmetycznym. Ten Polak łamie stereotypy

Mariusz Łuckiewicz kiedyś pracował w warsztacie samochodowym,w którym zajmował się lakiernictwem i blacharstwem. Teraz jest specem od makijażu permanentnego • Fot. Archiwum prywatne

iedy wyobrażamy sobie wizytę w salonie kosmetycznym, najczęściej zakładamy, że zabieg, na który się zapiszemy, będzie wykonywała kobieta. To stereotypowe myślenie jest coraz częściej przełamywane i okazuję się, że mężczyźni wcale nie są w tym fachu gorsi, a mogą być wręcz lepsi niż kobiety. Dowodem na to jest Mariusz Łuckiewicz, który zmienił swoje życie o 180 stopni kiedy zamienił warsztatu samochodowego na salon kosmetyczny. Makijaż permanentny to zabieg, na który decyduje się coraz więcej Polek, dbających o siebie i ceniących wygodę. Wykonywanie go przypomina robienie tatuażu , a na celu ma poprawę wyglądu i zniwelowanie niedoskonałości - uzupełnienie brwi, podkreślenie oka czy skorygowanie kształtu ust. Co sprawiło, że za ten fach zabrał się Mariusz Łuckiewicz, który do tej pory zajmował się… lakiernictwem?– Wcześniej, przez około 5- 6 lat, zajmowałem się motoryzacją, przede wszystkim lakiernictwem i blacharstwem. Do zaciekawienia się makijażem permanentnym namówiła mnie bliska osoba – mówi naTemat Mariusz Łuckiewicz z białostockiego salonu LAOI. – Zawsze interesowałem się rysunkiem, szkicowaniem i zawsze też miałem do tego rękę. Rok temu zdecydowałem się na szkolenie zi złapałem bakcyla.Zmiana środowiska pracy wydaje się w tej sytuacji absolutnie skrajna, a jednak okazuje się, że są pewne punkty wspólne. Łuckiewicz zauważa, że w nowej branży przydaje mu się doświadczenie w kwestii kolorów, które zdobył jeszcze w czasach pracy w warsztacie – Mówi się, że mężczyźni mają trudności z rozpoznawaniem kolorów. Ja, m.in. dzięki poprzedniemu doświadczeniu, nie mam tego problemu, a w przypadku makijażu permanentnego jest to niezwykle istotne. Podobnie zresztą, jak ogólne poczucie estetyki, a także precyzja i cierpliwość.Mariusz nie jest jedynym mężczyzną, który pracuje i świetnie sprawdza się w zawodzie, który do tej pory mógł być kojarzony z kobiecym. Granice zacierają się, a stereotypowe myślenie powoli odchodzi w niepamięć. Widok mężczyzny w salonie kosmetycznym - zarówno jako klienta, jak i pracownika - przestaje dziwić i staje się normalnością. W końcupowinno działać w dwie strony. Mariusz Łuckiewicz nie przejmuje się stereotypami, a odwiedzające go klientki na niego i jego pracę reagują wyłącznie pozytywnie.– Ja po prostu lubię dziarać, a jeśli do tego dochodzi uśmiech na twarzy klientki, która dzięki mnie może poczuć się piękniejsza to jest to najlepsze uczucie, jakiego można doświadczyć.