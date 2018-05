Tę chłodziarko-zamrażarkę wyróżniono w prestiżowym konkursie. Dlaczego warto w nią zainwestować?

Chłodziarko-zamrażarka CBNes 6256 została nagrodzona prestiżową nagrodą w dziedzinie wzornictwa przemysłowego. Cena 16 999 zł brutto. • Fot. Liebherr

Monika Przybysz

L

Chłodziarko zamrażarka CNst4813, cena 2799 zł brutto. • Fot. Liebherr

odówki i chłodziarko-zamrażarki służą nam latami, dlatego warto zdecydować się na taką, która spełni większość, a nawet wszystkie nasze potrzeby. Chłodziarko-zamrażarka Liebherr to prawdziwe Ferrari w swojej kategorii. Dlaczego?Wiadomo, że najważniejsze jest pierwsze wrażenie . Tutaj sytuacja jest nie do opanowania. Liebherr proponuje małe dzieło sztuki i nie jest to przesadą - w kwietniu tego roku marka Liebherr została uhonorowana jedną z najbardziej prestiżowych nagród w dziedzinie wzornictwa przemysłowego – Red Dot Award. Kapituła konkursu wyróżniła m.in. chłodziarko-zamrażarkę z linii French Door CBNes 6256.Warto zwrócić uwagę na pojemność modelu CBNes 6256 z linii French Door. Jej wnętrze mieści aż 471 litrów. Już samo to pozwala na komfortowe rozmieszczanie produktów wewnątrz. Ale jeśli właściciel jest wyjątkowo oporny na umiejętne zarządzanie produktami, chłodziarko-zamrażarka posiada dwie szuflady Bio Fresh, które pozwalają utrzymać jedzenie w świeżym stanie. W temperaturze nieco powyżej 0°C i przy idealnej wilgotności powietrza warzywa, owoce, ale też mięso czy produkty mleczne zachowają witaminy, aromat i apetyczny wygląd.Jeśli jesteście fanami zimnych drinków własnej roboty albo mrożonej kawy, z pewnością będziecie zachwyceni funkcją Ice Maker, która nie tylko produkuje kostki lodu, ale też - dzięki specjalnemu mechanizmowi - dba o to, aby się nie sklejały. Ci, którzy nie przepadają za czasochłonnym odszranianiem, będą zadowoleni - ten model posiada funkcję No Frost, która ochrania zamrażarkę przed tworzeniem się zbędnego lodu.Marka chwali się tym modelem, nazywając go zwycięskim gigantem. Wyróżnienie w prestiżowym konkursie to niewątpliwie duży atut, na który z pewnością zwrócą uwagę fani designu. Choć prawdziwą perełką designerskiej myśli jest model CNst4813. Ten z pewnością przypadnie do gustu młodym osobom, zainspirowanym amerykańskimi serialami, w których lodówka bywa częścią spójnego wystroju wnętrza i oddaje osobowość bohaterów. Ta chłodziarko-zamrażarka wygląda jakby miała własną osobowość! Poza efektownym, funkcjonalnym designem urządzenie imponuje energooszczędnymi rozwiązaniami oraz technologiami tj.: No Frost i Duo Cooling.Gotowanie to sztuka, dlatego warto pomyśleć o jakości już na etapie przygotowania produktów. A tylko świeże gwarantują wyjątkowy smak.