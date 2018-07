Naturalny makijaż albo intensywne, kolorowe akcenty. Zobacz, jak malować się na plażę tego lata

W tym sezonie na plaży możemy postawić na delikatny look albo kolorowe elementy. Podstawą jest podkład bądź krem z filtrem UV • Fot. Instagram/ sinapsis_photo

Monika Przybysz

Kremy BB pozwolą na delikatnie kryjący make-up bez efektu sztuczności. Zamiast matujących, lepiej postawić na kosmetyki rozświetlające, które dodadzą świeżości • Fot. Instagram/ kelly.lauren

Kredka do oka w intensywnym, wręcz neonowym odcieniu będzie modnym akcentem, uzupełniającym naturalny makijaż • Fot. Instagram/ francesca.noel

laża to miejsce, które nie sprzyja mocnemu makijażowi, co nie oznacza jednak, że musisz z niego całkowicie rezygnować. Wybierając odpowiednie produkty można stworzyć delikatny makijaż, który podkreśli urodę, a jednocześnie nie będziePosiadaczki idealnie gładkiej, świetlistej cery mogą na plażę czy na basen wybrać się bez grama makijażu, wyposażone jedynie w krem przeciwsłoneczny . Niestety nie wszystkie kobiety mają takie szczęście. Wtedy z pomocą przychodzą kosmetyki, które pozwalają poprawić to i owo, a jednocześnie nie obciążają cery.Podczas relaksu na plaży priorytetem jest ochrona przed szkodliwymi promieniami UV, dlatego najlepiej sprawdzą się nie mocno kryjące podkłady, a lżejsze fluidy i kremy BB wyposażone w wysoki filtr przeciwsłoneczny. Takie kosmetyki ochronią przed szkodliwym działaniem słońca i subtelnie ukryją niedoskonałości i wyrównają koloryt skóry.Kolejnym elementem, który przyda się przy plażowym makijażu jest rozświetlacz . Połyskujące drobinki zawarte w kosmetyku w pełnym słońcu będą dużo bardziej widoczne niż przy makijażu wieczornym. Wystarczy użyć więc niewielkiej ilości produktu, żeby pięknie rozświetlić buzię i nadać jej wakacyjnej świeżości.– W tym sezonie, poza rozświetlaczami, modne są delikatne, dziewczęce róże, które nakładamy na kości policzkowe zamiast bronzera – zdradza nam Ewa Jankowska, wizażystka. – Róże sprawiają, że buzia wygląda świeżo i młodo, a makijaż nie jest zbyt ciężki na słoneczną plażę – dodaje.Dziewczyny, które mają ciemną oprawę oczu mogą pozwolić sobie na zrezygnowanie z mascary, bez której ich oko i tak będzie wyraziste. Kobiety z jasnymi rzęsami zazwyczaj chcą je jednak podkreślić. Wtedy idealnie sprawdzi się wodoodporny tusz , który utrzyma się na oku cały dzień i ani pot ani woda nie będą mu straszne.Naturalny make up w stylu dziewczyny surfera zawsze wygląda dobrze, ale jak podkreśla wizażystka, tego lata można również szaleć z kolorem. Wodoodporne cienie do powiek w kremie i kredki utrzymają się na oku przez cały dzień, a intensywne barwy pozwolą na stworzenie makijażu, który wyrazi nasz charakter i podkreśli znajomość trendów.Wychodząc na plażę usta warto posmarować pomadką lub delikatną szminką z filtrem, aby uniknąć wysuszeniu. Na plaży zawsze sprawdzą się produkty transparentne i w odcieniach nude, ale jeśli "no make-up" jest dla ciebie zbyt nudny, możesz ożywić go kolorowym kosmetykiem. Czerwienie i amaranty będą pięknie kontrastować z opalonym ciałem.Dobrze dobrany, plażowy makijaż pozwoli na zachowanie komfortu i spokoju tym, którzy w wersji sauté nie czują się do końca komfortowo. Odpowiednie kosmetyki natomiast pozwolą każdemu cieszyć się słońcem bez ryzyka wystąpienia przebarwień i wystawiania buzi na szkodliwe działanie promieni słonecznych.