Nowy program Doroty Wellman zaskakuje. Dziennikarka będzie rozmawiać z gośćmi o seksie

orota Wellman, dziennikarka, szerszej publiczności znana m.in. z "Dzień Dobry TVN", w którym tworzy, ukochany przez widzów, duet z Marcinem Prokopem, niebawem pojawi się w nowym formacie. Tematyka programu jest tyleż zaskakująca, co fascynująca... Wellman będzie rozmawiać z gośćmi o erotycznych scenach filmowych.Dorota Wellman, która niedawno zrezygnowała z funkcji dyrektor kreatywnej magazynu Well , nie kazała nam długo czekać na swój kolejny projekt. Tym razem dziennikarka zaprezentuje się w zupełnie nowej odsłonie i, wraz z zaproszonym i do studia gośćmi, będzie rozmawiała o scenach seksu znanych z polskiego i światowego kina.Znana z ciętego języka i bezpośredniości Dorota Wellman, w formacje zahaczającym o kontrowersyjny temat seksu, o którym wielu wciąż wstydzi się dyskutować, może sprawdzić się idealnie. W studiu rozmawiać będzie ze specjalistami z dziedziny seksuologii, którzy pomogą jej omawiać filmowe sceny. Wellman ma już spore doświadczenie w świecie kina - wystąpiła w wielu epizodach filmowych, a w latach 80-tych współpracowała również przy reżyserii kilku obrazów. Program "A momenty były?" będzie emitowany na antenie TVN Fabuła. Jak dziennikarka sprawdzi się w nowym formacie dowiemy się już 20 lipca.