Tego chwastu nie warto się pozbywać. Pomoże w chorobach reumatycznych i ukoi bóle miesiączkowe

Rdest ptasi to roślina, która ma wiele właściwości leczniczych • Fot. Instagram/popierwszematka

Rdest ptasi można stosować robią napary i płukanki • Fot. Instagram/joanna my love

Rdest ptasi nie jest dla wszystkich • Fot. Instagram/haneczka14

est pospolitym chwastem rosnącym na polach, skrajach lasu, podwórkach czy przydrożach i ma wiele właściwości leczniczych. Rdest ptasi pomaga w walce ze schorzeniami układu krążenia i zapalenia dróg moczowych. Jak go stosować i czy wskazany jest dla wszystkich?Nazywany jest podorożnikiem, bzdirostem, drutowcem czy świńską trawą. Jest pospolitym chwastem, a także pożywieniem dla kur, kaczek czy gęsi. Charakteryzuje się długą, cienką łodygą i drobnymi listkami. Rdest ptasi kwitnie od czerwca do października. Występuje na trawnikach, polach, łąkach. Duże zdolności adaptacyjne tej rośliny sprawiają, że świetnie radzi sobie w każdym środowisku i na każdej glebie.Zanim jednak zaczniemy zwalczać tę uciążliwą roślinę z ogrodu, dobrze się zastanówmy, bo możemy wykorzystać go jako surowiec zielarski. To roślina bogata w takie substancje jak m.in. krzemionka, kwasy organiczne, sole mineralne, witamina C, A oraz Karoten.– Rdest ptasi jest bogatym źródłem flawonoidów. To takie trzy trudne nazwy: Awikularyna, Hiperozyd i Kwertycyna. To są przeciwutleniacze, które mają korzystne działanie, wyłapują wolne rodniki, czyli zapobiegają starzeniu się organizmu, wzmacniają też naczynia krwionośne, garbniki. Mają też działanie przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Rdest posiada też kwas kawowy, który ma działanie żółciopędne i działa przeciwmiażdżycowo oraz przeciwzapalnie – podkreśla Ewa Sypnik z poradni Dietosfera.Chwast działa też moczopędnie, przeciwzapalnie i pomaga w gojeniu się ran. Stosowany jest też przy leczeniu zapalenia pęcherza moczowego oraz w przypadku problemów z układem krążenia. Jego właściwości lecznicze cenione są też przy zaburzeniach pracy wątroby. Działa również na stany zapalne w jamie ustnej. Jest też dobry dla kobiet, które borykają się z obfitymi miesiączkami oraz dla osób zmagających się z chorobami reumatycznymi.– Wszystko przez to, że ma działanie moczopędne i wypłukuje sole potasu i sodu oraz mocznik – dodaje dietetyk.Rdest ptasi dobry będzie również dla osób starszych, u których pojawiają się bóle reumatyczne i problemy z układem moczowym. Roślinę stosować powinny też osoby, które chcą jak najdłużej zatrzymać młodość. – Ze względu na flawonoidy i substancje czynne roślina ma działanie utleniające – zdradza Ewa Sypnik.Roślinę można wykorzystywać robiąc napary, na przykład zalewając gorącą wodą, odczekując trzydzieści minut i odcedzając ją. Można też zrobić odwar, czyli ugotować rdest i go odcedzić. Popularne są też okłady i płukanki, na przykład do włosów. Warto pamiętać, że rdest ptasi nie jest przeznaczony dla wszystkich. Jak podkreśla dietetyk Ewa Sypnik, muszą uważać na niego osoby, które przeszły zawały, zatory oraz cukrzycę.