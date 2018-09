Dobry wypoczynek to nagi wypoczynek! Poznaj serwis noclegowy dedykowany turystom-naturystom

Po wizycie na plaży dla naturystów chcesz spać bez piżamy? Znajdź odpowiedni nocleg. • Fot. 123rf

Pierwsza polska jaskółka w nagim serwisie. • Fot. naturistbnb.com

zujesz, że aby zrelaksować się naprawdę porządnie, musisz z siebie zrzucić dosłownie wszystko? A więc poznaj serwis, który małżeństwo z Finlandii stworzyło specjalnie dla nagich włóczykijów.Petri i Minna Karjalainen para praktykują naturyzm od dwóch dekad. Jak wspominają, gdy wyjeżdżali gdziekolwiek, pojawiały się problemy ze znalezieniem miejscówek przyjaznym osobom takim, jak oni.Od narzekania przeszli do czynów, tworząc coś, co ułatwia życie bez fatałaszków. Zasada działania jest podobna do popularnego serwisu Airbnb: zrzeszeni są tu ludzie, którzy chcą wynająć dom, mieszkanie, pokój albo łóżko w jakimś miejscu na świecie. Zazwyczaj to osoby prywatne, traktujące taką działalność jako sposób dorobienia do pensji.W przypadku NaturistBnB chodzi tu o miejsca dedykowane osobom, które po dotarciu do celu podróży lubią zrzucić ubrania i wypoczywać "nietekstylnie".Petri wykorzystał umiejętności zdobyte podczas wieloletniej kariery w branży programistycznej , natomiast Minna dorzuciła do tego projektu doświadczenie z czasów, gdy była zatrudniona w punkcie informacji turystycznej.Jak zaznaczają: chodzi tu o turystykę dla ludzi tolerancyjnych i mających umysły otwarte na nagość, lecz - co istotne - naturyzm jest tutaj tylko opcjonalny. Tak więc jeśli zarezerwujesz nocleg poprzez NaturistBnB, na miejscu nie będziesz mieć obowiązku paradowania bez ubrań.Jednak przygotuj się psychicznie na to, że gospodarze będą mieli inne podejście do zakładania na siebie czegokolwiek.Strona działa od wiosny 2018 r. i cieszy się coraz większą popularnością na całym świecie. Lecz baza noclegowa obejmuje nie tylko Finlandię, Hiszpanię, Francję, Wielką Brytanię czy też obie Ameryki.Niedawno w serwisie zadebiutował pierwszy "polski trop" : domek kempingowy w bieszczadzkich Lutowiskach. Ma zaledwie 8 m2 (właściciele określają go jako czteroosobowy), lecz już za równowartość 20 euro możesz w nim stać się najbardziej wyzwoloną osobą na całym Podkarpaciu.