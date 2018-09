Izabella Scorupco pokazała córkę na Instagramie:" Piękne! Wyglądacie jak siostry"

Izabella Scorupco z córką Julią • Fot. Instagram/izabella scorupco

Monika Przybysz

I

Izabella Scorupco z byłym mężem i dziećmi • Fot. Instagram/ izabella scorupco

Julia skończyła 21 lat • Fot. Instagram/ julia scorupco

zabella Scorupco jest mamą dwójki dzieci: syna Jacoba i córki Julii. Aktorka na najnowszym zdjęciu na Instagramie opublikowała zdjęcie pięknej latorośli, a towarzyszył temu wyjątkowy moment.Dzieci celebrytów wzbudzają takie samo zainteresowanie, jak ich słynni rodzice. Jedni chronią ich prywatność, drudzy chętnie dzielą się zdjęciami latorośli w mediach społecznościowych.Izabella Scorupco, aktorka i modelka, która w Polsce najbardziej znana jest z produkcji "Ogniem i mieczem" chętnie publikuje na swoim Instagramie migawki z codziennego życia w słonecznej Kalifornii. Na fotografiach nie brakuje rodzinnych ujęć, choć trzeba przyznać, że najnowsze zdjęcie na Instagramie aktorki jest wyjątkowe.Scorupco opublikowała wspólne zdjęcie z piękną córką Julią, która kilka dni temu skończyła "oczko", czyli 21 lat. Uroczemu zdjęciu towarzyszą wyjątkowe życzenia, które Izabella złożyła swojej córce. " Dla mnie zawsze będziesz małą córeczką.Dziękuję życiu w każdej sekundzie dnia za pozwolenie mi być twoją mamą. Wszystkiego najlepszego mój cudzie świata " – napisała dumna mama. Warto podkreślić, że śliczna Julia jest owocem związku z Mariuszem Czerkawskim , z którym Scorupco rozwiodła się w 1998 roku.Fotografia i życzenia wyjątkowo przypadły do gustu internautom, którzy komplementowali urodę zarówno mamy, jak i córki. "Wyglądacie jak siostry" "Iza, co ty robisz, ze wyglądasz, jak 18-tka" "piękna córka" – komentowali fani. Na razie nie wiadomo, czy Julia będzie chciała pójść w ślady słynnej mamy. Póki co jej Instagram wypełniają beztroskie zdjęcia z wakacji czy spotkań z przyjaciółmi.