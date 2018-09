Nietypowy mural, znikająca wyspa, piękne apartamenty i SPA. 5 rzeczy, których nie wiesz o Solinie

Sun & Snow Resort - Solina właśnie rozpoczęła sprzedaż apartamentów, przeznaczonych do krótkich wynajmów • Fot. Materiały prasowe

Jezioro Solińskie i jego okolice zdobywają coraz większą popularność wśród turystów. Nic dziwnego - coś dla siebie znajdą tam nie tylko miłośnicy relaksu, ale i ci, którzy cenią sobie aktywny wypoczynek. Latem możemy cieszyć się urokami jeziora, a zimą korzystać z tras do biegówek. Już niedługo w Polańczyku powstanie również SPA.To pierwszy condohotel położony tak blisko Jeziora Solińskiego w Bieszczadach . Co kryje się pod tym tajemniczo brzmiącym określeniem? To obiekt hotelowy składający się z apartamentów przeznaczonych na sprzedaż, a docelowo na krótki wynajem.Ta, często spotykana za granicą, koncepcja teraz trafi również na Podkarpacie, przynosząc korzyści zarówno inwestorom, jak i podróżującym, którzy będą mieli okazję wypoczywać w pięknych okolicznościach przyrody w lepszym - dotychczas niedostępnym w tej okolicy - standardzie.Poza apartamentami o atrakcyjnym designie , w ośrodku powstanie również dostępny dla wszystkich wynajmujących basen i SPA, dzięki którym nawet nie najlepsza pogoda nie stanie na przeszkodzie dobrej zabawie i udanemu urlopowi. To miejsce sprawdzi się zarówno na wyjazdy biznesowe, jak i romantyczne czy rodzinne, ze względu na szereg atrakcji dla dzieci.Bez wątpienia największym plusem, wpływającym na atrakcyjność apartamentów jest ich lokalizacja. Położone są bowiem na cyplu nad brzegiem Jeziora Solińskiego z dostępem do plaży i mariny. Atrakcje turystyczne w okolicy inwestycji również mogą zaskoczyć niejednego przyjezdnego.Na pewno warto wspomnieć o samej miejscowości Polańczyk i Polańczyk Zdrój, która od przeszło 40 lat prowadzi działania uzdrowiskowe. Znajdujące się na miejscu sanatoria, mogą pomóc niemal 1000 osobom, chcącym leczyć m.in. dolegliwości kobiece, schorzenia przemiany materii czy dróg oddechowych.W Polańczyku istnieje również możliwość skorzystania z wielu atrakcji, jak np. rejs statkiem spacerowym czy pokonanie trasy kolejką bieszczadzką. Ten, kto lubi zwiedzanie powinien udać się do Muzeum Kultury Bojków i Sanktuarium Matki Bożej Pełnej Miłości.Zapora to jedno z oczywistych miejsc, które trzeba zobaczyć będąc w okolicy Soliny. Choć na jej powstanie wpływ miały kwestie bezpieczeństwa, to stała się ona jedną z najczęściej odwiedzanych przez turystów atrakcji w okolicy. Kilka lat temu powstał na niej również ogromny ekologiczny mural autorstwa Przemysława Truścińskiego, artysty komiksowego.Ilustrację wykonano nietypową techniką. Obraz powstał bowiem przy pomocy wody pod wysokim ciśnieniem i wypłukiwaniu powstałego przez lata osada. To jedno z największych tego typu dzieł na świecie, choć z biegiem czasu, staje się niestety coraz mniej widoczny.Zaporę można podziwiać nie tylko z zewnątrz, ale też zwiedzić ją od środka z przewodnikiem, który opowie o historii jej powstania. Warto wspomnieć, że ma ona również ciemną stronę, przyciąga bowiem samobójców Nie każdy ma szansę zobaczyć tę atrakcję, zwaną również ... "Zjawą". Jak sama nazwa wskazuje ma w sobie coś z tajemniczego ducha - czasem jest, a czasem całkowicie znika. Nie można się tutaj oczywiście dopatrywać zdarzeń paranormalnych. Wszystko zależy po prostu od aktualnego poziomu wód.Wspominając o okolicach cypla Polańczyka, nie można zapomnieć o samym Jeziorze Solińskim, które jest istnym rajem dla wszystkich kochających wypoczynek w ciszy. W akwenie nie można używać łodzi motorowych, dzięki czemu turyści mogą cieszyć się dźwiękami natury, których w mieście zwyczajnie brak.Sama woda nie tylko zachwyca wyjątkowym kolorem, ale jest również miejscem, do którego zjeżdżają wędkarze z całej Polski . Można tu bowiem, bez większych problemów, złapać m.in. sandacze.Jeśli całkowity spokój nie jest dla was, jezioro solińskie i tak nie zawiedzie. W okolicy można spróbować swoich sil w windsurfingu albo wynająć żaglówkę czy kajak, dzięki którym połączymy wysiłek fizyczny z relaksującym podziwianiem malowniczych widoków.Jeżeli podczas urlopu mamy czas i ochotę na mniejsze lub większe wycieczki, warto również udać się do mini-zoo w Lisznej, które sprawi dzieciom mnóstwo przyjemności lub do parku miniatur w miejscowości Myczkowce, gdzie zobaczymy około 150 mini-świątyń, będących odwzorowaniem budynków z Polski oraz Słowacji.