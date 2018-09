Agata Duda trafiła na Instagram Melanii Trump. Internauci zachwyceni stylizacjami

Agata duda i Melania Trump podczas rozmowy w Białym Domu • Fot. Instagram/ Melania Trump

A

Agata Duda i Andrzej Duda podczas wizyty w USA • Fot. Prezydent.pl/ Jakub Szymczuk

Pierwsze Damy zadały szyku w eleganckich stylizacjach • Fot. Prezeydent.pl/ Jakub Szymczuk

ndrzej Duda i Agata Duda spotkali się w Białym Domu z prezydentem USA i jego żoną Melanią Trump. Wizyta w USA to nie tylko rozmowy oby głów państwa. Uwagę mediów skupiały również Pierwsze Damy, które zadały szyku w eleganckich stylizacjach.Najnowsze zdjęcie na Instagramie Melanii Trump obiegnie cały świat. Pierwsza Dama opublikowała w mediach społecznościowych fotografię, na której rozmawia z Agatą Dudą w Białym Domu. "Bardzo owocne spotkanie z Prezydentem Andrzejem Dudą i Pierwszą Damą Agatą Kornhauser-Dudą" – napisała Melania Trump.Media oraz internauci zwrócili uwagę na bardzo eleganckie i zgrane kolorystycznie stylizacje obu pań. Pierwsza Dama USA zadała szyku w jesiennym już zestawieniu, na który złożył się beżowy płaszcz z granatowymi wstawkami na kołnierzu i rękawach. Do niego dobrała klasyczne czarne szpilki. Z kolei Agata Duda postawiła na elegancki, biało-czarny garnitur. Zestaw uzupełniła czarnymi szpilkami.Projekt pochodzi od polskiej projektanki Eli Piorun, która ubiera na oficjalne wyjścia Agatę Dudę. – To jest garnitur. Czarne spodnie razem z marynarką biało-czarną, a na zewnątrz z białą baskinką i czarnym paskiem. Agata Duda wygląda w nim bardzo ładnie, stylowo, klasycznie i przede wszystkim widać, że czuje się w tym kostiumie bardzo dobrze – mówi nam projektantka Agaty Dudy.Stylizacja Agaty Dudy przypadła do gustu internautom, którzy pod postem Melanii Trump nie szczędzili w jej stronę komplementów. " Pierwsza Dama z Polski to piękna kobieta", "obie piękne i eleganckie" pisali internauci. Rzeczywiście, tym razem do kreacji Pierwszej Damy nie można się przyczepić. Jest klasycznie, elegancko i w stonowanych kolorach. Rok temu podczas wizyty Trumpów w Polsce Agata Duda zaprezentowała się w fuksjowym kostiumie, który dodał jej kilka lat.