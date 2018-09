Chcesz wyglądać jak księżna Meghan? Trzy jej ulubione kosmetyki kupisz za mniej niż 50 złotych

Meghan Markle - czy to na planie serialu czy podczas Royal Wedding - zawsze wygląda świetnie. Niektóre kosmetyki są w zasięgu każdej z nas • Fot. Screenshot Youtube

Kosmetyki tej marki znajdziemy w polskich drogeriach. Ceny produktów zaczynają się, w zależności od wielkości, od 18 złotych • Fot. Instagram/ drbronner

eghan Markle zawsze wygląda perfekcyjnie. I nie chodzi tylko o jej doskonałe stylizacje, ale również nieskazitelną cerę i delikatny makijaż. Choć zapewne wiele z używanych przez nią kosmetyków to nieosiągalna dla większości półka cenowa, to wśród nich znajdują się i takie, na które wydamy poniżej 50 złotych. Skusicie się?Te trzy produkty znajdziemy w drogeriach stacjonarnych lub internetowych. Nie wydając fortuny, możemy sprawić sobie kosmetyki, dzięki którym - być może - poczujemy się jak prawdziwe księżniczki.To ponoć jedne z ulubionych mydeł Meghan Markle. Księżna zdradziła, że uwielbia je przede wszystkim za zapach, który potrafi utrzymywać się na skórze przez cały dzień. Markle najchętniej wybiera kosmetyk z aromatami lawendy i migdała. Tę, popularną zagranicą markę znajdziemy w polskich perfumeriach internetowych w cenie już od ok. 18 złotych.W rozmowie z urodowym portalem Beauty Banter, Markle stwierdziła, że jest to produkt, który kupuje w niemal hurtowych ilościach i przechowuje wszędzie. To świetna i wygodna alternatywa dla codziennej pielęgnacji, na którą nie zawsze mamy czas i siłę. Dodatkowo nie zatyka porów, dzięki czemu nie powstają zaskórniki.Ten produkt znajdziemy m.in. na Amazonie i eBayu, ale jeśli nie chcemy zamawiać produktów z zagranicy, podobne znajdziemy już za kilka złotych, np. w Rossmanie. Kolejny lubiany przez Meghan Markle produkt , w polskich drogeriach kupimy za około 28 złotych. To balsam idealny do skóry normalnej - nie tylko dobrze nawilży ciało, ale obiecuje również zwiększenie napięcia i sprężystości skóry w ciągu zaledwie 10 dni od rozpoczęcia stosowania.To nie pierwsza informacja o tym, że Meghan Markle używa kosmetyków w racjonalnych cenach. Wcześniej pisaliśmy już o niedrogim, a ulubionym tuszu do rzęs Księżnej oraz lakierze do paznokci popularnej firmy , który w Polsce kupimy za około 30 złotych.Źródło: thisisinsider.com