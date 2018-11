Lewitująca Panna Młoda? Kto planuje ślub, niech lepiej zakreśli sobie w kalendarzu ostatni weekend listopada

Najlepsi wystawcy z branży, ekskluzywne marki ślubne i inspirujące rozwiązania - wszystko to młode pary znajdą na tegorocznych Targach Ślubnych WEDDING • Materiały prasowe

Artykuł powstał we współpracy z Magazynem WEDDING

onad 200 wystawców, ekskluzywne kolekcje polskich i światowych projektantów, warsztaty i panele dyskusyjne z ekspertami, a także niespotykane promocje i rabaty. Na PGE Narodowy w Warszawie szykuje się wydarzenie, obok którego nie mogą przejść obojętnie ci, którzy zamierzają wkrótce powiedzieć sobie sakramentalne ''TAK''.24-25 listopada w stolicy odbędą się Targi Ślubne WEDDING . Tysiące marzących o idealnym ślubie i weselu narzeczonych z całej Polski będzie mogło poszukać tam inspiracji i porad do przygotowania tych uroczystości. Z kolei wystawcy z branży ślubnej i okołoślubnej po raz kolejny udowodnią, że mają czym pochwalić się w swoim portfolio.Z myślą o młodych parach zaplanowano liczne prezentacje, występy artystyczne, konkursy z nagrodami i lekcje tańca. Widowiskowe pokazy mody ślubnej zorganizuje dla nich juror i bloger, Rafał Maślak. Na przyszłych małżonków czeka też wyjątkowa okazja, aby zostać gwiazdą programów TLC Polska, które prowadzi Izabela Janachowska.Podczas dwudniowego święta nie zabraknie ogólnie dostępnych warsztatów i paneli dyskusyjnych z profesjonalistami z różnych dziedzin. Tę część targów dla narzeczonych poprowadzi Katarzyna Gajek, znana w show-biznesie wedding plannerka, która na planowaniu i organizacji uroczystości ślubnych zjadła przysłowiowe zęby.Na 4 tysiącach metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej odwiedzający będą mogli przymierzać, dobierać i przebierać z ogromnej liczby ofert przygotowanej specjalnie na to wydarzenie. Poza sukniami wystawcy udostępnią gościom biżuterie, dekoracje czy stylizacje fryzur. Wiele z nich zaoferują po promocyjnych cenach.Największe targi ślubne w Polsce oczywiście nie obejdą się bez pokazów światowych projektantów sukien ślubnych. Na wybiegu swoje projekty odsłonią takie marki jak Rina Cossack, Tina Valerdi i Mon Cherii. Po raz pierwszy w Polsce zobaczymy unikatową (dostępną do tej pory tylko w ekskluzywnych butikach w Dubaju) kolekcję Poca and Poca.Ponadto tylko na tym wydarzeniu będzie można podziwiać najnowszą kolekcję światowej marki PRONOVIAS. Swoje trzy groszy dorzucą również rodzimi projektanci. Autorskimi projektami pochwali się Izabela Janachowska, a swoją premierę będzie miała linia sukien ślubnych Lary Gessler. W programie jest też pokaz kolekcji Sylwii Kopczyńskiej, której suknie trafiają do najlepszych światowych butików w Paryżu i Mediolanie.Organizatorzy chwalą się, że tylko u nich będzie można zobaczyć ''lewitującą Pannę Młodą''. O czym mowa? Najlepiej przekonać się osobiście, wpadając z wizytą w ostatni weekend listopada na Stadion Narodowy w Warszawie. Więcej informacji o imprezie będącej największą ślubną inspiracją tego sezonu można znaleźć na oficjalnej stronie targów , a także w zakładce wydarzenia na Facebooku , gdzie na bieżąco pojawiają się newsy.