Oj, tanio u Anny Lewandowskiej nie jest. Odwiedziłam kawiarnię serwującą legendarne kulki mocy

Anna Lewandowska otworzyła kawiarnię połączoną ze sklepem • Fot. Instagram/ Anna Lewandowska

A

Smoothies od Anny Lewandowskiej • Fot. naTemat

Przestrzeń mieści się w Royal Wilanów • Fot. naTemat

Anna Lewandowska spełniła kolejne marzenie • Fot. Instagram/ Anna Lewandowska

nna Lewandowska idzie jak burza ze swoimi biznesami. Kilka dni temu pochwaliła się światu kolejnym "dzieckiem", czyli kawiarnią połączoną ze sklepem, gdzie można kupić produkty sygnowane jej nazwiskiem. W poniedziałkowe popołudnie wybrałam się do jednego z najzdrowszych miejsc w stolicy, aby zobaczyć, jakie smakołyki trenerka przygotowała dla swoich fanów.Wszystko, czego Lewandowska dotknie się razem ze swoim "healthly" zespołem, zamienia się w złoto. Stworzyła markę żywnościową, centrum sportu i dietetyki, bloga dla rodziców , a od kilku dni działa kawiarnia połączona ze sklepem. Miejsce: oczywiście ultrazdrowe, bo jakże by inaczej. Można się tu napić kawy , oczywiście na mleku roślinnym, zjeść owsiankę czy bezglutenowe i bezcukrowe ciasto.W chłodne popołudnie wybrałam się na Wilanów, gdzie mieści się przestrzeń "Healthly Store By Ann". Miejsce: jeden z biurowców kompleksu Royal Wilanów, czyli strzał w dziesiątkę. Po pierwsze dlatego, że w okolicy mieści się sporo modnych biur, z których pracownicy "wpadają" tu na kawę, a po drugie, Miasteczko Wilanów jest dzielnicą zamieszkaną przez mnóstwo młodych, modnych "fit" mam, będących wyznawczyniami kultu Anny Lewandowskiej.Wnętrze kawiarni jest bardzo przyjemne. Urzeka dużą ilością zieleni i nowoczesnym designem. Wśród pozycji w menu jest typowo "kawiarnianie": od soków, smoothies, kulek mocy, owsianek, kończąc na kawie. Ceny? Troszkę wyższe, niż w typowej warszawskiej kawiarni.Za cappuccino z musem kokosowym zapłacimy 13 złotych, a na latte z syropem różanym wydamy złotówkę więcej. Owsianka kosztuje 16 złotych, smoothie o pojemności 300 ml to wydatek rzędu 15 złotych, natomiast za kawałek brownie, robionego na mące migdałowej (jest bezglutenowe i bezcukrowe, nie znajdziesz w nim też laktozy), kosztuje 12 złotych.Zamawiając przy barze koktajl o wdzięcznej nazwie "Energetyczny strzał", dowiaduję się, że zainteresowanie nowym miejscem stworzonym przez żonę Roberta Lewandowskiego jest spore. Sama Lewandowska nie ukrywa, że otwarcie kawiarni i sklepu było jednym z jej marzeń."Spełniam kolejne swoje marzenie. Realizuję kolejny obrany cel i cieszę się, bo to początek nowego kierunku rozwoju dla Foods by Ann. Po miesiącach przygotowań, testowania przepisów i dobierania składników, z wielką radością zapraszamy Was w nasze zdrowe progi. W Healthy Store znajdziecie pyszne smoothies, superfood bowls oraz soki wyciskane metodą cold press, a ponadto przekąski i oczywiście moje smakołyki Foods by Ann. Będziecie mogli napić się tu smakowitego i świeżego smoothies oraz mojej ukochanej kawy kuloodpornej" pisała sportsmenka na swoim Instagramie.Poza przekąskami i zdrowymi napojami w menu "Healthly Store By Ann" znajdują się też inne produkty z jej oferty: słynne batoniki energetyczne, muesli, oleje kokosowe czy soki zamknięte w małych butelkach.Anna Lewandowska wzorem innych polskich kawiarni zrezygnowała z plastikowych słomek. Postawiła na papierowe. I za to ma u mnie dużego plusa. Miejsce Lewandowskiej nie jest tylko i wyłącznie przestrzenią dla tych, którzy są zafiksowani na punkcie zdrowego stylu życia.Choć rozumiem, że dla niektórych może być tu zwyczajnie za drogo. Nie odnajdą się tutaj również ci, którzy lubią porządnie i tłusto zjeść, na samo słowo owsianka mają dreszcze, a na określenie "zdrowe ciasto" robią dziwne miny. Jednak jestem fanką słodyczy w każdej postaci (również tych zdrowych), więc na pewno wstąpię tu znów na zdrowe ciacha. Wyglądały przepysznie.