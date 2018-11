Jagody goji stają się obciachem, postaw raczej na masło z alg. Oto superfoods, które będą trendowe w roku 2019

Superfoods 2019 • Fot. Instagram/collection_pr

S

Owoce Azji i Oceanii

Probiotyki nowym superfoods • Fot. Instagram/vikebelin1981

Produkty na bazie konopii

Olej CBD • Fot. Instagram/canapressodbd

Oryginalne smaki lodów

Lody z awokado • Fot. Instagram/collection_pr

Smaki inspirowane oceanem

Smaki inspirowane oceanem zagoszczą w 2019 roku • Fot. Instagram/soarorganics

Przenośne pakiety przekąsek

Mozarella i pomidorki to świetny pomysł na przekąskę • Fot. Instagram/restomamanyc

pirulina, quinoa czy moringa – to tzw. superfoods, które święcą wielkie triumfy w tym roku. Ale idzie nowe! Amerykańska firma Whole Foods Market opublikowała listę produktów spożywczych, które ich zdaniem zdobędą miano Superfoods 2019 roku: od lodów z awokado, po masło z wodorostów. Co jeszcze znalazło się w tym nietypowym zestawieniu?Warto podkreślić, że niektóre z tych propozycji przewijały się na Instagramie już w tym roku, chociażby charcoal latte, czyli czarna kawa z aktywnym węglem lub moon milk, czyli mleko ze zdrowymi dodatkami roślinnymi, np. z adaptogenenem, czyli bogatym w składniki odżywcze suplemenem, który wzmacnia siły witalne. Lecz jakie nowości można znaleźć na liście Superfoods 2019?Według Whole Foods Market, sklepowe półki w przyszłym roku zostaną zdominowane przez smaki z Azji. Kolorowe owoce, w tym guawa, pitaja i marakuja mają zastąpić tak modne dziś jagody goji.Olej CBD niedługo będzie na ustach wszystkich. Uzyskiwany jest najczęściej z konopi przemysłowych, zwanych też siewnymi. CBD to skrót od kannabidiolu, który można znaleźć w roślinach konopi. Nie ma właściwości psychoaktywnych i może być stosowany bez jakichkolwiek obaw przez osoby, które nie chcą znaleźć się pod wpływem narkotycznego działania marihuany. Olej CBD pomoże w w rzucaniu palenia, walczy ze stresem i pomaga w zasypianiu.Wegańskie, niskokaloryczne i naprawdę odjechane smaki przewijały się już w mediach społecznościowych. Raport Whole Foods Market pokazuje, że w przyszłym roku staną się wielką potęgą w świecie najmodniejszego jedzenia. Zwłaszcza te zaskakujące. "W przyszłym roku lody o smaku awokado , hummusu i tahini będą czymś normalnym na sklepowych półkach" - piszą twórcy zestawienia.Przekąski z wodorostów to zdaniem jedynie początek, zwiastujący początek globalnej mody na smaki oceanu. Masło z alg, kluski z krasnorostów morskich czy przekąski z nasion lilii wodnej zagoszczą w wielu menu.Na sklepowych półkach w przyszłym roku mają zagościć przenośne pakiety przekąsek, które zawierać będą nie tylko znane już "zwyczajne" kanapki z serem, lecz także kosztowne specjały. Takie jak najdroższa szynka parmeńska i dojrzewająca mozzarella. Oprócz słonych przekąsek pojawią się też gustownie pakowane, łatwe w transporcie desery: zarówno tradycyjne, jak i bezglutenowe