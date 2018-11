Mieszkanka Świdnicy "otula" kurtkami drzewa, aby pomóc bezdomnym: "Do akcji przyłączyły się zagraniczne miasta"

Mieszkanka Świdnicy "otula" drzewa kurtkami • Fot. Facebook/ Marta. B. Kowalska

M

Akcja spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem mieszkańców Świdnicy i innych miast Polski • Fot. Facebook/ Marta.B. Kowalska

Martę kowalską zainspirowała podobna akcja, która odbyła się w Turcji i Bułgarii • Fot. Facebook/ Marta.B.Kowalska

ieszkanka Świdnicy postanowiła pomóc bezdomnym w nietypowy sposób. Marta Kowalska opatuliła drzewa kurtkami, z których w zimne dni mogą skorzystać wszyscy potrzebujący. Akcja wywołała olbrzymie zainteresowanie w innych miastach, nie tylko polskich. – Dołączają do nas kolejne państwa, takie jak Szwecja, Belgia i Ukraina – powiedziała w rozmowie naTemat organizatorka akcji.Kilka dni temu Marta Kowalska ogłosiła za pomocą mediów społecznościowych , że chce pomóc bezdomnym, którzy szczególnie w zimne dni potrzebują ciepłego kąta i odzieży.Zainspirowana postem znajomego, który napisał o podobnym przedsięwzięciu, postanowiła zadziałać."Kochani, ogłaszam akcję!!! Tej zimy w Turcji i Bułgarii na drzewach zawisły kurtki dla bezdomnych i biednych. W Świdnicy chcemy zrobić to samo. W związku z tym właśnie w tym miejscu ogłaszam, iż robimy oblężenie na drzewa w Rynku i okolicach. Może być też w Parku Centralnym i rejon obok przytułku Brata Alberta. Kto ma na zbyciu kurtkę, płaszcz, ciepły sweter, niech podzieli się tym z potrzebującymi. Zalejmy Świdnicę falą kolorów i empatii. Zadziałajmy z serca i z sercem. Ubieramy drzewa i dajemy ciepło tym, którzy najbardziej tego potrzebują – napisała.Mieszkańcy Świdnicy do każdego odzienia dołączyli kartkę z napisem:"jeśli jest ci zimno, a brak ci ciepłego ubrania, ta kurtka/ płaszcz, sweter jest właśnie dla ciebie. Niech cię ogrzeje w zimne dni. Nie obawiaj się. To prezent specjalnie dla ciebie". Post Marty "polajkowało" 6 tysięcy ludzi i udostępniło 13 320 osób.Inicjatywa ewoluowała do tego stopnia, że w chęć pomocy bezdomnym włączyły się inne polskie miasta, które śladem mieszkańców Świdnicy zaczęli "otulać" drzewa kurtkami. Zresztą nie tylko odzież wchodzi w grę, bo pensjonat z Karpacza przekazał 160 kompletów pościeli, 70 kołder, 70 poduszek oraz koce, które dostarczone zostaną przytułkowi Brata Alberta.– Akcja rozrosła się niesamowicie. Dołączyły także państwa takie jak Belgia, Szwecja czy Ukraina. Zasięg jest bardzo szeroki. Zamieściłam posta, że robię taką akcję u nas, żeby zobaczyć, czy w Świdnicy będzie jakikolwiek odzew. To, co się zaczęło dziać, przeszło moje największe oczekiwania. Bo nie tylko Świdniczanie zareagowali, ale zaczęły też dołączać kolejne miasta. Zostałam zasypana mailami – opowiada Marta Kowalska w rozmowie naTemat.plWieszanie kurtek na drzewach to nie jedyna akcja, organizowana przez mieszkankę Świdnicy. Kowalska planuje w najbliższą sobotę zebrać dla bezdomnych kolejne ubrania, buty, pościel oraz koce, które zostaną przewiezione do przytułku Brata Alberta.– Organizowanie takich rzeczy daje mi niesamowitą radość i szczęście przede wszystkim, bo nie prowadzę żadnej fundacji, ani stowarzyszenia. Ta akcja z kurtkami wyszła spontanicznie i udała się, bo ludzi potrzebujących jest sporo - podsumowała organizatorka.