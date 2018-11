Wielka miłość na stare lata. Marta Manowska w nowym programie o szukaniu miłości – nie tylko przez rolników

Marta Manowska poprowadzi kolejny program na antenie TVP1. Tym razem bohaterami będą ludzie powyżej 60. roku życia • Fot. Instagram/ Marta Manowska

Marta Manowska jest stałą bywalczynią ramówek TVP1 • Fot. Instagram/Marta Manowska

arta Manowska poprowadzi kolejny program na antenie TVP. Tym razem będzie to reality show z elementami dokumentu. "Sanatorium miłości" to format, w którym dwanaście osób powyżej 60. roku życia spotka się w jednym z sanatoriów, aby poznać się i przeżyć przygody, związane ze sferą uczuć.Telewizyjna swatka Marta Manowska w nowym programie niezmiennie będzie poruszać się w tematyce miłości i relacji międzyludzkich. "Sanatorium miłości" ma pokazać problem dyskryminowania starszych osób i prezentować jesień życia w ciepły i barwny sposób, jednocześnie podkreślając wartość i godność człowieka, bez względu na jego wiek.Dwanaście obcych sobie osób pojedzie razem z prowadzącą do sanatorium w Ustroniu. Zamierzają tam spędzić miło czas, zrelaksować się, a być może spotkać życiowego partnera lub partnerkę."Cieszę się, że narodził się pomysł takiego programu. Jego bohaterowie, ludzie w jesieni swojego życia, są naprawdę w pięknym wieku. To taki moment, kiedy ma się już za sobą wychowanie dzieci, wypuszczenie ich na świat, oddanie im toru w sztafecie życia. Stąd tak wiele starszych osób mówi dzisiaj, że to jest ta chwila, ten czas, żeby zacząć się nim cieszyć. Iść własną ścieżką. Zacząć realizować zaniechane kiedyś marzenia czy pasje" – mówiła prezenterka w rozmowie z serwisem Wirtualne Media.Program emitowany będzie w niedzielne wieczory, w tym samym paśmie co "Rolnik szuka żony". Ma liczyć dziesięć odcinków, start: styczeń 2019 roku.