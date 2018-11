Najpiękniejsze jarmarki świąteczne w Polsce. Tutaj naprawdę poczujesz magię świąt Bożego Narodzenia

Jarmarki bożonarodzeniowe kuszą magiczną atmosferą świąt • Fot. Instagram

G

Targi bożonarodzeniowe na świecie • Fot. Instagram

Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu

Jarmark bożonarodzeniowy we Wrocławiu • Fot. Instagram/stupidangine

Targi bożonarodzeniowe w Krakowie

Targi bożonarodzeniowe w Krakowie • Fot. Instagram/dorcia_busdriver

Jarmark bożonarodzeniowy w Warszawie

Jarmark bożonarodzeniowy w Warszawie • Fot. Instagram/ jarmarkiwwarszawie

Gdański jarmark bożonarodzeniowy

Jarmark bożonarodzeniowy w Gdańsku • Fot. Instagram/krzy_szo

rudzień za pasem. Wraz z nim rozpoczynają się magiczne jarmarki bożonarodzeniowe. Na te najpiękniejsze nie musimy wcale gnać do Berlina, Budapesztu czy Pragi. Wiele polskich miast może poszczycić się okazałymi targami świątecznymi, które rozpoczynają się niebawem.Jarmarki bożonarodzeniowe kuszą magiczną atmosferą świąt, milionem rozświetlonych lampek, pysznymi regionalnymi smakami i wysokiej jakości rękodziełem. Do tego imprezy towarzyszące, takie jak m.in. widowiska, korowody czy parady.Niedawno Post Office Travel Money opublikował listę dziesięciu europejskich miast, które posiadają najpiękniejsze jarmarki bożonarodzeniowe, na których zrobimy świąteczne zakupy w przystępnych cenach. Na pierwszym miejscu znalazła się stolica Łotwy, Ryga. W zestawieniu pojawiły się również miejsca takie jak m.in. Tallinn, Berlin, Budapeszt czy Wiedeń.Ale polskie miasta też mają się czym pochwalić.Wrocławski rynek już niedługo zyska scenerię rodem z bajki. Pachnące choinki, aromat grzanego wina i zapach pierników to tylko przedsmak tego, co zobaczymy na świątecznych targach we Wrocławiu, które rozpoczną się już 23 listopada. W programie m.in. Parada Wrocławskich Elfów oraz Wigilijny Korowód Kolędników. Poza tym, jak zwykle, mnóstwo stoisk z prezentami świątecznymi oraz lokalnymi specjałami.30 listopada na krakowskim rynku zobaczymy kolejną odsłonę targów bożonarodzeniowych. Warto na nich być, tym bardziej, że kilka lat temu CNN Travel określił Kraków mianem najlepszego miasta do spędzenia Bożego Narodzenia. W tym roku na Rynku Głównym pojawi się aż 80 kramów i wielu wystawców z Polski i zagranicy. Krakowiacy i turyści będą mogli spróbować kuchni litewskiej, niemieckiej czy też słowackiej.Nie tylko jedzenie znajdzie się na krakowskim targu. Wszyscy, którzy szukają ciekawych pomysłów na prezent, będą mogli zaopatrzyć się na stoiskach u rzemieślników. Wyroby ceramiczne, drewniane szopki czy malowane ręcznie bombki to tylko niektóre z wielu niepowtarzalnych pamiątek. Targom towarzyszyć będą takie wydarzenia jak m.in. pokaz "Dziadów" i Korowód Kolędniczy.Warszawa również może pochwalić się okazałymi targami bożonarodzeniowymi. Jarmark Rzemiosłem Zdobiony rozpocznie się na warszawskiej Starówce już 23 listopada i potrwa do 6 stycznia. Na tym wydarzeniu zobaczymy m.in. wyroby rzemieślnicze polskich i zagranicznych wystawców. Oprócz dekoracji świątecznych będzie można kupić m.in. ubrania, nakrycia głowy, ręcznie malowane bombki oraz zabawki dla dzieci.Gdańsk zaprasza na dwa jarmarki. Pierwszy to bożonarodzeniowy, natomiast drugi: Rzemiosła i Rękodzieła. Jedną z atrakcji będzie piękna, dwupoziomowa karuzela Gdańska, która zostanie postawiona na gdańskim Targu Węglowym.Z kolei na strefie gastronomicznej będzie można spróbować potraw kuchni hiszpańskiej, węgierskiej, alzackiej czy chińskiej. Sercem jarmarku zostanie Anielski Młyn z ruchomymi figurami Trzech Króli, Świętej Rodziny, aniołów i świętych. W zabytkowych wnętrzach Wielkiej Zbrojowni odbywać się będzie Jarmark rzemiosła i rękodzieła. Obie imprezy rozpoczną się 1 grudnia.