Co dwie minuty jakiś nastolatek zaraża się HIV. Influencerzy radzą: załóż odpowiednią prezerwatywę

Karolina Gilon i Jakob Kosel w kampanii Durex na rzecz profilaktyki HIV/AIDS • Fot. Durex

W kampanii wzięła również udział piosenkarka Zara Larsson • Fot. Instagram/ red

a pewno każdy kojarzy dzień, którego symbolem jest czerwona wstążeczka. To obchodzony co roku – zawsze 1 grudnia – Światowy Dzień Walki z AIDS. Do globalnych akcji, promujących profilaktykę HIV/AIDS, włączają się liczne organizacje i marki, które są świadome powagi tego problemu. Wśród nich nie mogło zabraknąć Durexa, który o pomoc poprosił gwiazdy oraz influencerów z Polski i zagranicy. Karolina Gilon i Jakob Kosel to postacie dobrze znane z programu "Top Model" . Ich kariery nabrały wielkiego tempa i dziś są jednymi z najbardziej popularnych influencerów na Instagramie. Wybór takich ambasadorów nie powinien zatem dziwić: ich zasięgi pozwolą na dotarcie do ogromnej liczby młodych ludzi.Ta akcja nie jest tylko przekazywaniem wiedzy i uświadamianiem, lecz również realną pomocą finansową. Zyski ze sprzedaży prezerwatyw Durex Red zostaną przeznaczone na wsparcie programu "Zatrzymać dziewczynki w szkole”.Jego celem jest zmniejszenie liczby nowych zakażeń HIV oraz ciąż wśród młodych kobiet poprzez zachęcanie dziewczyn do kontynuowania edukacji, a także zwiększenie dostępu do usług i wiedzy związanej ze zdrowiem seksualnym i współżyciem.– Możemy włączyć się do akcji na rzecz walki z AIDS, pomagając dziewczynom z Południowej Afryki, które naprawdę tej pomocy potrzebują. Co dwie minuty jakiś nastolatek gdzieś na świecie zostaje zakażony wirusem HIV . Dlatego jest to niezwykle ważne, by moje pokolenie przemówiło, zachęcając innych do tego, aby temu zapobiec – mówi Karolina Gilon.Dzięki współpracy z organizacją (RED), założonej w 2006 roku przez Bono i Bobby'ego Shrivera, Durex w ciągu 3 najbliższych lat przeznaczy dotację w wysokości przynajmniej 5 milionów dolarów na rzecz Globalnego Funduszu na rzecz Walki z AIDS.Kupując następną paczkę prezerwatyw, sięgnij po tę w czerwonym opakowaniu. Ten mały wybór dokonany przez ciebie może zrobić ogromną różnicę w ważnej sprawie. Uprawiajcie seks i ratujcie życia - do tego hasła warto się stosować.