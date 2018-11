Niesiesz pizzę? Wejdziesz na backstage koncertu. Oto genialne cheat codes ... w prawdziwym życiu

Sprytne triki mogą znacznie ułatwić ci grę w życie • Fot. 123rf

W

Fot. Kadr z filmu "Scott Pilgrim kontra świat"

Fot. Kadr z filmu "Player One"

Fot. Kadr z filmu "Tomb Raider"

Fot. Kadr z filmu "Assassin's Creed"

Fot. Kadr z "Iniemamocnych"

szyscy gracze kochają cheat codes. Magiczna sekwencja klawiszy lub słowo-klucz nie tylko ułatwia przejście gry komputerowej, ale sprawia, że gra nam się po prostu przyjemniej. Ale nie każdy wie, że takie kody istnieją ... też w życiu. Game on! Gra komputerowa w wielu aspektach przypomina ... życie. Czasem trzeba podjąć trudną decyzję, czasami wziąć się za barki z przeznaczeniem, a potem ciężko pracować, kombinować i radzić sobie z przeszkodami. Wszystko po to, żeby dojść do celu i wygrać.Ludzie uwielbiają jednak ułatwienia. Nie sądzę, żeby istniał gracz, który nigdy nie użył (albo przynajmniej, którego nie kusiło, żeby użyć) cheat code'u. To specjalny kod, który po wpisaniu sprawia, że czujemy się, jakby Boże Narodzenie już nadeszło. Albo przechodzimy automatycznie na kolejny level, albo otrzymujemy dodatkowe przedmioty lub pieniądze, albo odblokowujemy ukryte easter egg. Czyli same korzyści.Wszyscy kochają cheat codes.Ale skoro gra i życie są podobne , to czy w realu również nie mamy kodów, które ułatwią nam życie na tym ziemskim padole? Owszem, mamy. Podzielili się nimi użytkownicy Reddita , a ja dodałam kilka motywujących kadrów z adaptacji gier, bo dlaczego nie?Czas na podkręcenie gry w życie.Nic tak nie denerwuje jak ... zamknięte drzwi. Skrzący się od tajemnic pokój szefa, zaplecza teatrów i kin, gdzie dzieją się cuda czy lśniący nowoczesnością wieżowiec, który bardzo chcielibyśmy zobaczyć od środka, ale nie możemy.Jednak są na to sposoby."Nikt nie zatrzymuje chłopaka lub dziewczyny niosących pizzę. Dzieki temu możesz wejść na backstage koncertów", pisze tenderbranson301. Jeśli o tym pomyśleć, to tak proste, że aż genialne. Czy wielka gwiazda nie może zamówić pizzy? Może. Skąd ochroniarze mieliby wiedzieć, że nie jesteś asystentem Rihanny, która nagle zapragnęła kawałka Hawajskiej.Kochasz laboratoria i wielkie firmy farmaceutyczne rodem z filmów o superbohaterach? Jeśli jesteś już w środku (bo na przykład ... przyniesiesz pizzę), może łatwo chodzić, gdzie tylko chcesz. "Załatw sobie laboratoryjny fartuch i podkładkę do pisania z klipsem oraz zachowuj się, jakbyś był u siebie. Będziesz mógł wejść wszędzie", radzi kolejny użytkownik Reddita.Co jeszcze pomoże ci wejść, tam gdzie nie powinieneś? "Możesz wejść wszędzie, jeśli masz kask i krawat" – czytam kolejną złotą radę. Każdy przecież wpuści poważną osobę, która może zapobiec budowniczej katastrofie.Pomaga jeszcze stos papierów. Góra dokumentów jest też wielką pomocą, kiedy nie chce ci się pracować i chciałbyć po prostu połazić bez celu po firmie."Kiedy pracowałem w budynku, w których zatrudnionych było ponad 500 osób, zawsze miałem na swoim biurku górę papierów. Kiedy byłem znudzony lub zmęczony siedzeniem, brałem je i łaziłem. (...) Robiłem to przez całe miesiące. Witano mnie kiwnięciami głowami, nikt nigdy mnie o nic nie zapytał. Ludzie zawsze myśleli, że jestem na jakiejś ważnej misji, ale nie. Zupełnie nie" – zdradza swój genialny pomysł użytkownik o nicku 37214.Jeśli jesteś dozorcą lub administratorem, pomagają też ... narzędzia. Weź młotek i chodź po budynku żwawym krokiem. Nie będzie żadnych pytań, w końcu śpieszysz się, żeby coś naprawić.Wstawanie rano późną jesienią i zimą jest koszmarem. Nie dość, że trzeba zerwać się z łóżka o nieludzkiej godzinie (czasem jest jeszcze ciemno, więc wydaje ci się, że jest środek nocy), to jest niewiarygodnie zimno. Opuścić ciepłe łóżko i wyjść na mróz? Brrr.Ale użytkownicy Reddita również na to mają świetne cheat codes."Mam w domu podgrzewany koc. Zimą owijam w niego mój płaszcz, podkręcam temperaturę i w ciągu kilku minut mój płaszcz jest cudownie ciepły, a ja mogę zmierzyć się nawet z najzimniejszym dniem", radzi jedna z użytkowniczek.Można też ogrzać dżinsy. "Włóż swoje dżinsy do suszarki na 15 minut i będziesz miał cieplutkie spodnie" – pisze ktoś. Nie każdy ma w domu suszarkę i 15 minut od wstania z łóżka do wyjścia z domu (życie jest ciężkie), ale szczęściarze wygrali życie. Ciepłe spodnie, kiedy na zewnatrz jest temperatura na minusie, to skarb.Łatwiej będzie ci wstać rano i zmierzyć się z mrozem także wtedy, kiedy się wyśpisz. Snu się nie docenia, a dobry sen to jeden z najlepszych cheat code'ów, jaki istnieje.Pisze o tym na Reddicie lucy_throwaway. "Kiedy kładziesz się do łóżka, zgaś światła i czekaj. Nie dotykaj ani swojego przeklętego telefonu, ani laptopa. Nie wychodź z łóżka, tylko czekaj aż zaśniesz. Kiedy rano zadzwoni twój budzik, od razu wstań. Powtarzaj to przez dwa tygodnie, ciesz się lepszym życiem" – radzi. Z pewnością spróbować nie zaszkodzi.Tak samo jak pomysłu innego Redditowca. "Ustaw na swoim telefonie opcję »Nie przeszkadzać« od 22 do 7. Bez ciągłych powiadomień od swojej skrzynki pocztowej, gier czy teściowej, która wysyła grupową wiadomość o północy, bo mieszka w innej strefie czasowej, będziesz spał znacznie lepiej" – dzieli się.Korzyści w życiu można mieć różne. Jeśli lubisz oszczędzać, będą to promocje i zniżki. Jeśli masz problemy z podrywaniem dziewczyn, będzie to ... pomoc w podrywaniu dziewczyn.Zacznijmy od tego pierwszego. Użytkownicy Reddita mają dwa dosyć sprytne kody, które warto sprawdzić."Jeśli nie masz żadnych skarg na jedzenie lub obsługę w restauracji, powiedz, że chcesz rozmawiać z kierownikiem i powiedz komplement. Zwykle ludzie wzywają szefa, kiedy chcą narzekać, więc komplement jest prawie zawsze mile widziany. Dostałem dużo darmowych napojów lub przystawek, a nawet mniejszą kwotę na rachunku – tylko dlatego, że powiedziałem coś miłego kierownictwu" – dzieli się swoim świetnym pomysłem heelstoo.Z kolei ktoś inny radzi: "Jeśli jakiś sklep internetowy oferuje kod w stylu »10procentzniżki«, spróbuj większej liczby, na przykład »20procentzniżki«, zwykle je mają". Ludzie oczywiście żartują już, że można wpisać 100 lub ... 200 procent (miło byłoby dostać coś za darmo i dodatkowo zwrot pieniędzy, których się wcale nie wydało), ale sądzę, że to już raczej nie wypali.A jeśli chodzi o życie uczuciowe? Kluczem jest tu Snapchat."Jeśli jesteś w barze i chcesz zdobyć kontakt do dziewczyny, nie proś wcale o jej numer, ale o nick na Snapchacie. W 99 procentach ci go dadzą, nawet jeśli jesteś brzydki i nieatrakcyjny. Następnego dnia uderz do nich na Spanchacie i zobacz jak pójdzie. Mi to zawsze wychodzi" – dzieli się złotą poradą Conspicuous1141. I dodaje: "Nie to, że jestem brzydki albo nieatrakcyjny, moja mama twierdzi, że jestem przystojny".Cheat codes dotyczące dzieci są zawsze mile widziane – obojętne, czy jesteś rodzicem, czy nauczycielem. Kiedy małolaty tak wejdą ci za skórę, że chcesz się rozpłakać lub wysłać je na Księżyć, zastosuj te genialne w swojej prostocie kody."Jestem stażystką w przedszkolu. Jeśli poproszę dzieci, aby przez jakiś czas użyły swoich »siedzących mięśni« lub »słuchających mięśni«, dzieci będą chciały pokazać mi, jak bardzo są »silne«" – pisze naurotica5000. Ty masz w klasie spokój, a dzieci są z siebie dumne. Wspaniałe.Ale prawdziwą Amerykę odkrył ktoś inny. "Jako osoba dorosła możesz powiedzieć prawie każdemu dziecku, żeby przestało biegać i przestanie" – zdradza blankbead. To może faktycznie zmienić życie, chociaż obawiam się, że nie na wszystkie dzieci zadziała.A co zrobić, kiedy dziecko coś boli i płacze? Zanim pójdziesz do lekarza, zastosuj placebo, żeby malucha uspokoić. "Kiedy moja córka była mała, wierzyła, że plastry z opatrunkiem leczą. Raz skarżyła się na ból brzucha, nakleiłem jej więc plaster na brzuszek. Od razu poczuła się lepiej. Moc placebo!" – zdradza sprytny ojciec.A inny rodzic dzieli się wychowawczą radą: "Mów swoim dzieciom, że są pracowite, a nie, że są sprytne. Badania pokazują, że dzieci, które uważają, że są pracowite, radzą sobie o wiele lepiej, niż te, które myślą, że sa spryciarzami". To brzmi jak dobre wychowanie.Ostatnie cheat codes dotyczą ... sztuki życia. Użytkownicy Reddita, niczym coachowie z krwi i kości, dzielą się życiowymi prawdami, które mogą sprawić, że wygramy tę trudną grę w życie."Obiecuj mniej i więcej pracuj. Mów ludziom, że zamierzasz osiągnąć mniej, niż rzeczywiście chcesz, a potem zrób dużo więcej i każdy będzie pod wielkim wrażeniem" – radzi ktoś."Najlepszy cheat code, jaki znam, dostałem od mojego taty, który powiedział: »Nie idź gdzieś z przekonaniem, że zdobędziesz przyjaciół, ale z przekonaniem, że nie będziesz robił sobie wrogów"« – dodaje ktoś inny.A jeden z użytkowników uczy trudnej sztuki przyjmowania komplementów. "Właściwą reakcją na komplement jest słowo »dziękuję«. Możesz dodać do niego jakiś komentarz, jeśli chcesz pociągnąć rozmowę. Komuś podoba się twoja sukienka? »Dziękuję, ona ma nawet kieszenie!«. Ktoś chwali twoją sztukę? »Dziękuję, dużo ćwiczyłem«. Nie tylko sprawiasz wrażenie pewnego siebie i znającego swoją wartość, ale ludzie utwierdzają się w przekonaniu, że mają rację, chwaląc cię!".A na koniec cheat code, który powinna zastosować większość z nas: "Kiedy odblokujesz opcję »mam gdzieś, co inni ludzie o mnie myślą«, praktycznie podwajasz swoją pewność siebie".Challenge accepted.