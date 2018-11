Celebracja analogowa. Ta książka udowadnia, że ze znajomymi lepiej siedzieć przy stole niż na Facebooku

Widok z lotu ptaka na stół, przy którym chce się spędzać czas • Fot. Krzysztof Kozanowski

Każda ze stron tej książki sprawia, że cieknie ślinka • Fot. Krzysztof Kozanowski

Odpowiedni koktajl uzupełni smak i aromat dania • Fot. Krzysztof Kozanowski

Apetyczna okładka ""Mistrzowskich spotkań przy stole" • Fot. Krzysztof Kozanowski

asz już dosyć powierzchownego utrzymywania znajomości wyłącznie przy użyciu Facebooka? Oto praktyczny przewodnik po świecie spotkań, dzięki któremu ugościsz bliskich w sposób naprawdę niezapomniany. Ta książka to gratka dla każdego, kto z nostalgią wspomina czasy, gdy najlepszą platformą społecznościową był... stół."Mistrzowskie spotkania przy stole" to wydawnictwo, w którym można znaleźć całe mnóstwo inspiracji na temat tego, jak powinno się celebrować wyjątkowe momenty z osobami dla nas ważnymi.Książka jest ukłonem w stronę "analogowych wartości" – znajdziesz w niej przepisy kulinarne (ozdobione naprawdę smakowitymi zdjęciami), stworzone przez ekspertów takich, jak Adriana Marczewska, czyli uczestniczka programu Top Chef Polska i zarazem szefowa kuchni świetnej restauracji WuWu, działającej w stołecznym Muzeum Polskiej Wódki Swoje propozycje przedstawili także Magdalena Łapanowska, ambasadorka ruchu Slow Food, Jakub Mikołajczak, kucharz i współwłaściciel pierwszej w Polsce agencji zajmującej się eventami kulinarnymi oraz Michał Gniłka, znawca kuchni wegańskiej.W albumie, który powstał w ramach współpracy mistrzów sztuki kulinarnej z marką Wyborowa od Mistrza, nie zabrakło również ciekawych informacji na temat tego, jaki trunek jest odpowiedni na takie właśnie spotkania i z jakimi daniami go połączyć, aby uzyskać najlepszy efekt smakowy.W tym miejscu mały spojler: koniecznie musi to być trunek nie tylko o odpowiednim smaku i aromacie, lecz także powstający w duchu wartości rzemieślniczych, gdzie pasja i zaangażowanie ludzi są elementami absolutnie najważniejszymi.Książkę znajdziesz w dobrych punktach sprzedaży. Zdobądź swój egzemplarz, zaproś do stołu rodzinę, znajomych i sąsiadów. Wyłączcie smartfony i zacznijcie pielęgnować to, co w relacjach międzyludzkich naprawdę ważne, a o czym w naszych czasach coraz częściej się zapomina.