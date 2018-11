W Black Friday sięgnij po ciepłe, stylowe i sportowe buty w świetnych cenach. Naprawdę warto je mieć

W Black Friday postaw na zakup modnych modeli obuwia • Fot. Instagram/ Deichmann

B

Kozaki

Kozaki i spódnica to strzał w dziesiątkę • Fot. Instagram/ Deichmann

Sportowe modele

Puma przygotowała dla swoich fanów 40 procent rabatu • Fot. Instagram/ Puma

Botki

Postaw na botki! • Fot. bershka.com

Martensy

Upoluj Martensy po dużo niższej cenie • Fot. Instagram/Drmartens

lack Friday, czyli dzień wielkich przecen, w końcu do nas przyszedł. Oprócz klasycznych ubrań, będących bazą wielu codziennych stylizacji, na wyprzedażach warto zaopatrzyć się w buty, które sprawdzą się w tym sezonie. Podpowiadamy, na jakie modele warto postawić i gdzie ich szukać.Wiele osób wyruszy dzisiaj na zakupowe łowy, choć z pewnością warto zaopatrzyć się w dużą dawkę cierpliwości, bo kolejki w przymierzalniach i tłumy w sklepach mogą być ogromne. Black Friday to świetna okazja do zakupienia modnych i ciepłych modeli butów, które sprawdzą się w zimowych miesiącach.Kozaki są niezastąpione zimą, a przy tym eleganckie. Świetnie łączą się z jeansami rurkami i spódnicą. Stylowych kozaków szukaj w sklepach CCC. Tam klasyczne czarne oficerki znajdziesz w bardzo atrakcyjnych cenach – już za niecałe 120 zł. Kuszące ceny ma również Deichmann. Wysokie, stylowe kozaki za kolano kupisz za 127 zł.Fani sportowego obuwia i stylu również będą zadowoleni. W wielu sklepach stacjonarnych oraz internetowych czekają na nich atrakcyjne oferty. Na stronie sizeer.com znajdziemy dużo ciekawych modeli w sportowym stylu: od klasycznego model u Adidasa , po Timberlandy w różowym kolorze. W sklepach wielkich sportowych gigantów, takich jak m.in. Nike czy Puma również nie zabraknie niespodzianek. Puma proponuje 30-procentowe rabaty na wszystkie zamówienia oraz 40 procent na zamówienia powyżej 600 zł.Uniwersalne i modne botki przydadzą się o każdej porze roku. Prawie każda sieciówka ma w swojej ofercie botki, które teraz możesz kupić dużo taniej. W Bershce znajdziesz modne botki i trzewiki, które z 229 zł zostały przecenione na 160,3 zł oraz stylowe botki na obcasie w cenie 83,3 zł. Z kolei skórzane kowbojki przecenione zostały z 279 zł na 195,3 zł.Jeżeli planowałaś kupić cięższe buty, Black Friday jest ku temu świetną okazją. Skórzane Martensy w bordowym kolorze teraz przecenione są z 749 zł na 599 zł. Z kolei półbuty firmy Dr. Martens nie kosztują już 629 zł, tylko 459 zł. Martensy z motywem czaszki kupisz za 599 zł.