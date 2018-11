Naomi Campbell oraz M.I.A. w świetnej reklamie firmy Burberry. Za tym sukcesem stoi polska firma

Naomi Campbell z mamą w najnowszym spocie Burberry • Fot. Screen YouTube

Artystka M.I. A. w reklamie Burberry • Fot. Screen YouTube

Świąteczna reklama Burberry kusi piękną muzyką i klimatycznymi kadrami. W spocie brytyjskiego domu wystąpiła m.in. supermodelka Naomi Campbell oraz artystka M.I.A. Wkład w kilkuminutowy film ma polskie studio Platige Image z Warszawy.Każda scena w najnowszym spocie reklamowym Burberry jest inna i odnosi się do wspomnień różnych osób.Wszystkich bohaterów łączy jedno : święta Bożego Narodzenia. Sceny okraszone akompaniamentem chóru, który wykonuje świąteczną piosenkę "Carol of the Bells”, przenoszą nas do kilku różnych scenerii. Jest m.in. angielski pub, metro oraz wnętrze luksusowego domu.W kilkuminutowym filmie "Close Your Eyes and Think of Christms" aż roi się od znanych twarzy. W spocie wystąpiła Naomi Campbell z mamą Valerie Morris-Campbell, artystka M.i. A, brytyjski aktor Matt Smith oraz Kristin Scott-Thomas, znana z takich filmów, jak m.in. "Angielski pacjent" oraz "Cztery wesela i pogrzeb".W spocie, wyreżyserowanym przez Juno Calypso, pojawił się również polski akcent w postaci warszawskiego studia Platige Image."Bardzo cenimy sobie współpracę z marką Burberry oraz z artystami zaangażowanymi w produkcję reklamy. Szczególnie z autorem zdjęć, Olivierem Millarem, który przyjechał do studia Platige Image w Warszawie, po to by osobiście przekazać wskazówki co do naszej pracy. Korekcją koloru zajął się nasz ekspert w tej dziedzinie, Piotr Sasim - powiedział w rozmowie z serwisem Wirtualne Media Cezary Albiński, head of commercial department w Platige Image.Platige image to wielokrotnie nagradzane studio produkcji, postprodukcji, animacji i efektów specjalnych, które współpracuje z największymi markami świata. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych reżyserów związanych z Platige Image jest reżyser Tomasz Bagiński. Jego film "Katedra" nominowany był do Oscara. Studio ma na swoim koncie także mnóstwo reklam, filmów do gier komputerowych oraz projektów interaktywnych.