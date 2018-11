Urlop narciarski na Sylwestra: to najlepszy okres na zimowy wyjazd. Oto powody

Narciarski Sylwester? Zdecydowanie. Końcówka roku to idealny czas na białe szaleństwo • Fot. Unsplash.com / Emma Paillex

uty narciarskie nie są pierwszym wyborem na hasło: obuwie sylwestrowe, jednak liczba tych, którzy na ich rzecz rezygnują z eleganckich szpilek i lakierek, nieustannie wzrasta. Co przyciąga narciarzy na stoki ostatnich dniach roku? Wbrew pozorom nie tylko chęć obejrzenia fajerwerków odbijających się na białej ścianie stoku.Odpowiedź jest nie będzie specjalnie odkrywcza: narty na Sylwestra spędzamy tam, gdzie można spodziewać się gwarancji śniegu. W obecnym klimacie oznacza to już właściwie tylko zagranicę.Wybierając kierunki takie jak Austria, Włochy czy Francja nigdy nie trafimy źle: przynajmniej jeśli chodzi o ilość białego puchu czy przygotowanie stoków. Kwestia, które wymagają większego zastanowienia, to przede wszystkim określenie, co tak naprawdę rozumiemy pod pojęciem: “sylwestrowe szaleństwo na stoku”. Jeśli nie będzie to wasza pierwsza alpejska wyprawa, doskonale zdajecie sobie sprawę, jak bardzo mogą różnić się pomiędzy sobą poszczególne regiony.Jeśli jednak po austriackich czy włoskich trasach zamierzacie szusować po raz pierwszy, musicie wiedzieć, że jeśli podejmiecie decyzję zbyt pochopnie, możecie trafić na przykład do wioseczki, w której wszystkie światła zgasną minutę po północy, a “szaleństwo” ograniczy się do lampki średnio-alkoholowego szampana.I na odwrót: “narciarska Ibiza” to określenie pasujące do co drugiego regionu w Alpach, co oznacza, że Sylwester zacznie się tam co najmniej dzień wcześniej, a skończy - dzień później, niż normalnie.Jeśli nie mamy ulubionego regionu, pod koniec roku warto postawić na kierunki o tyle sprawdzone, co różnorodne - takie, w których z łatwością znajdziecie dobrą ofertę, zarówno jeśli jedziecie z piątką małych dzieci, albo piątką mocno imprezowych znajomych.Ski Amade to stowarzyszenie 28 narciarskich regionów, położonych w austriackiej Styrii. Miasteczkiem, w którym na pewno odczujecie sylwestrową atmosferę jest Schladming z urokliwymi kamieniczkami, w których mieszczą się kawiarnie i nocne kluby.Szukając wrażeń na stoku, jak i poza nim, warto zwrócić uwagę na Pichl. To ośrodek, w którym słowo apres-ski słychać na każdym kroku, więc można spodziewać się, że to wyprawione w Sylwestra, osiągnie epickie rozmiary. Przed wyjazdem warto również przyswoić sobie sobie pojęcia takie jak snowtubing czy airboarding i koniecznie zaplanować na nie czas w przed lub posylwestrowym grafiku.Dolina Ziller ma opinię “najaktywniejszej” w całym Tyrolu i dowody na poparcie tej tezy: 530 km tras narciarskich, 203 wyciągi i gwarancja śniegu dzięki położeniu na wysokości sięgającej nawet 3250 m. Nuda nie dopadnie tu nikogo nawet po ściągnięciu butów narciarskich: Dolina Ziller w Sylwestra tętni życiem, dlatego jeśli zdecydujecie się na ten kierunek - rezerwujcie wyjazd z wyprzedzeniem.Pod koniec roku warto zwrócić uwagę na przykład na Fügen - jeden z największych miejscowości w przedniej części doliny. Mimo, że to tam powstała kolęda “Cicha noc”, to miasteczko od lat pracuje na opinię odwrotną: znajdziecie tu liczne bary, kafejki, lodowiska. Sporą atrakcję stanowi park wodny utworzony u źródła wód termalnych - Erlebnistherme Zillertal.Włoski temperament to coś, co zdecydowanie może pomóc podgrzać sylwestrową atmosferę. Jeśli oprócz lampki szampana nie pogardzicie szklaneczką bombardino - jesteście w domu. A jeśli dodatkowo zjazdy narciarskie lubicie mniej więcej tak samo jak zakupy - waszym domem jest Livignio.Ta mekka snowboardzistów oferuje dostęp do specjalnej strefy wolnocłowej, w której perfumy, alkohole, ubrania czy biżuteria potrafią osiągać niezwykle atrakcyjne ceny.W “słonecznej dolinie” znajduje się 50 górskich wiosek. Niezależnie jednak od tego, w której spędzicie Sylwestra, możecie być pewni dwóch rzeczy: na pewno będzie to najsłoneczniejszy koniec roku, jaki przeżyjecie.Val di Sole cieszy się rekordowym wynikiem, jeśli chodzi o liczbę bezchmurnych dni. Powoli zaczyna również iść na rekord, jeśli chodzi o różnorodność tras zjazdowych: znajdziecie tu zarówno zarówno przejazdy znane z transmisji Mistrzostw Świata oraz mnóstwo terenów do freeride’u, jak i tereny zarezerwowane dla bardzo początkujących.Belleville, Courchevel i Méribel, czyli Trzy Doliny, to największy teren narciarski na świecie. Jesli od zawsze marzyliście, aby spędzić Sylwestra w urokliwym górskim chalet, leżeć na futrzanym dywanie przed kominkiem i popijać grzane wino - zarezerwujcie nocleg w którejkolwiek z nich - na pewno się nie rozczarujecie.Obecność staromodnych, drewnianych chatek nie oznacza jednak, że Trzy Doliny zatrzymały się w przeszłości jeśli chodzi o infrastrukturę. Przeciwnie: nowoczesne wyciągi, bardzo dobrze utrzymane snowparki - to również wizytówka regionu.“Biały” Sylwester to opcja ku, że zaplanowanie wyjazdu jest rzeczą równie prostą. Warto jednak podjąć ten logistyczny wysiłek, bo noworoczny przełom to pod wieloma względami najlepszy narciarski czas. Jeśli jednak nie mamy w sobie żyłki planera, organizację sylwestrowego wyjazdu można oddać w ręce profesjonalistów.“Narciarskie Sylwestry” ma w swojej ofercie niemal każde biuro podróży, ale jeśli chcemy trafić na ofertę naprawdę dostosowaną do naszych potrzeb, warto poszukać jej na portalach dedykowanych wyjazdom zimowym. 