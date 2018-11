Widać, że Rosja to stan umysłu. Najnowsza stylówka Krychowiaka znów na ustach wszystkich. "Fajne kierpce"

Grzegorz Krychowiak lubi dobrze wyglądać i wyróżnić się z tłumu • Fot. Instagram/ Grzegorz Krychowiak/ Celia Jaunat

rzegorz Krychowiak jest jednym z tych piłkarzy, którzy kochają modę i oryginalne stylizacje. 28-letni sportowiec nie ma również problemu z tym, żeby założyć założyć podobne zestawienie co jego ukochana - Celia Jaunat. Ostatnio para zadała szyku w niemal identycznych, zimowych stylówkach, co wzbudziło mieszane uczucia wśród internautów.Obok piłki nożnej jego pasją jest moda. Grzegorz Krychowiak nie ukrywa, że lubi dobrze wyglądać i wyróżnić się z tłumu. Choć nie wszystkim podobają się jego stylówki "na bogato", okraszone luksusowymi markami, on podchodzi do tego tematu z dystansem.Dużo emocji wzbudziła najnowsza stylizacja sportowca, którą zaprezentował w Moskwie. Po przeprowadzce z Francji do Rosji piłkarz znacznie odczuł zmianę temperatur, dlatego postanowił dużo cieplej się ubierać.Krychowiak i jego ukochana Celia Jaunat założyli niemal identyczne futerkowe płaszcze w brązowym kolorze. Warto zwrócić uwagę na buty Grzegorz, który postawił na futrzane i bardzo ciepłe śniegowce.Choć z pewnością w takim looku piłkarzowi zimno nie będzie, internautom nie do końca spodobał się jego ubiór, a zwłaszcza buty. "Po błocie to już się panie Grzegorzu w tych butach nie pójdzie. Po prostu szkoda, a kto potem upierze"? "To już wiemy, czemu taki słaby występ". Zapierdziel po Black Friday" , "Fajne kierpce"– szydzili internauci.Zresztą to już nie pierwszy raz, kiedy z ubioru piłkarza podśmiewają się co nieco fani. Kiedyś z jego płaszcza z futrzanym kołnierzem zażartował sam Zbigniew Boniek, pytając, czy "męskich nie było"? innym razem większe zainteresowanie od poczynań sportowca na boisku wywołała warta 40 tysięcy torba Hermes Kelly, której posiadaczką są największe gwiazdy Hollywood.Sam zainteresowany nic sobie nie robi ze złośliwości i z usmiechem na ustach pozuje w kolejnych, luksusowych stylizacjach. – Ja przede wszystkim robię to, bo sprawia mi to przyjemność. Nie staram się za wszelką cenę komuś zaimponować. Jeżeli ktoś to doceni i komuś się to podoba, to jest mi bardzo miło. Z drugiej strony zdaję sobie też sprawę,że nie można dogodzić wszystkim i zawsze znajdzie się grupa ludzi, której to się nie będzie podobało. Wiem i rozumiem, że to po prostu trzeba zaakceptować – mówił jakiś czas temu w rozmowie z naTemat, odnosząc się do krytycznych komentarzy.Choć hejterom może nie podobać się jego styl (przesadzony, zbyt epatujący luksusowymi markami i mało męski), Krychowiak bardzo dobrze odnajduje się na modowym podwórku, prowadząc butik w centrum Warszawy. Panowie mogą tam kupić garnitury szyte na miarę, ale też modne dodatki, takie jak m.in. paski, buty i torby. – W butiku każdy znajdzie coś dla siebie, a jeśli będzie potrzebował pomocy, to na miejscu będzie osoba, która doradzi, podpowie jak wybrać odpowiedni model i krój tak, aby wszystko było dopasowane do sylwetki – mówił w rozmowie naTemat.