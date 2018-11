Tak wyglądają najlepsze SPA w Europie. Wśród nich piękny ośrodek w Polsce

Portal The Guardian opublikował listę 20 najlepszych SPA w Europie, wśród nich znalazło się jedno z Polski • Fot. Instagram/ s.sylviapark

J

1. The Minerva Grand Hotel Resort and Spa, Băile Herculane, Rumunia

Architektura miasta dziś zaniedbana, dawniej niezwykle bogata • Fot. Instagram/ blazek_ondrej

2. Szechenyi Baths, Budapeszt, Węgry

Jeśli wybieracie się do Budapesztu, to miejsce powinno znaleźć się na liście rzeczy do zobaczenia • Fot. Instagram/ mark1356

3. Friedrichsbad, Baden-Baden, Niemcy

Ta architektura robi wrażenie • Fot. Instagram/ caracallatherme_friedrichsbad

4. Health Spa Resort Hvězda Mariánské Lázně, Czechy

To miejsce mogło by "zagrać" w filmach Wesa Andersona • Fot. Instagram/ fabricefouillet

Energy Eco Spa, Estonia

Estońskie SPA położone jest nad rzeką Navesti • Fot. Instagram/ 3rtz

6. Hotel Grand Sal w Kopalni Soli „Wieliczka”, Polska

eśli zawsze chciałeś wybrać się do SPA, ale nie wiedziałeś, na które się zdecydować, ten ranking pomoże ci dokonać wyboru. "The Guardian" wyróżnił 20 najlepszych tego typu ośrodków w całej Europie. Wśród nich znalazło się również wyjątkowe SPA w Polsce.Lista stworzona przez "The Guardian" obejmuje najpiękniejsze ośrodki wellness z całej Europy. Poza "reprezentantem" Polski, znajdziemy tu zachwycające miejsca położone w Hiszpanii, we Włoszech czy na Islandii , ale i takie, do których z naszego kraju dużo bliżej. Wybrałam dla Was kilka moich zdaniem najbardziej wyjątkowych. rumuńskim mieście Băile Herculane, którego nazwę pomożemy przetłumaczyć jako Łaźnie Herkulesa, znajduje się 16 gorących źródeł, które przyciągały tu odwiedzających jeszcze w Starożytności. Tamtejsza architektura niegdyś zachwycałaby bogactwem. Dziś wciąż dostrzec można elementy dawnej świetności, jednak niestety w większości jest zaniedbana.Wyróżniony w rankingu hotel charakteryzuje się nowoczesnym, ale przytulnym designem. SPA oferuje gościom najróżniejsze zabiegi odnowy biologicznej, a także możliwość skorzystania z pływalni i sauny. Można poddać się zarówno masażom leczniczym, jak i tym stricte relaksacyjnym.To miejsce na Instagramie obserwowałam już od dawna, naprawdę trudno o bardziej fotograficzną lokalizację. To jeden z największych tego typu kompleksów w Europie. Jego najstarszy budynek historią sięga drugiej połowy XIX wieku, a w 1913 roku termy i baseny Szechenyi zostały rozbudowane do dużo większych rozmiarów.Unosząca się nad basenami zewnętrznymi para kreuje niezwykłe, wręcz magiczne widoki, ale to nie jedyne, co w węgierskim kompleksie przykuwa wzrok. Architektura i pałacowe wnętrza pełne barwnych mozaik, pozwalają na małą podróż w czasie i przeniesienie się do wyjątkowego, baśniowego świata.Łaźnie Szechenyi otwarte są codziennie, przez cały rok i są jedną z atrakcji, której nie powinno się pominąć, mając kilka wolnych dni w Budapeszcie.To SPA o ponad 140-letniej tradycji. Na stronie Friedrichsbad znajdziemy szczegółowy opis 17-etapowego (!) rytuału, który możemy odbyć w łaźniach. Zaczynamy od klasycznego prysznica, później przechodzimy m.in. przez "kąpiele" z ciepłego i gorącego powietrza, a także tę w wodzie termalnej. Wszystko kończymy półgodzinnym relaksem w ciszy i kolejnymi 30 minutami w czytelni, gdzie odpoczywamy przeglądając magazyny.Szczególnie zachwalanym punktem rytuału jest masaż mydłem i szczotką. Kilkuminutowe doświadczenie nie jest koniecznym etapem, ale ponoć najciekawszym. Masaż działa jak peeling, ale też pobudza krążenie, dzięki czemu ciało jest przygotowane do kolejnych kąpieli. Ciekawostka – w Friedrichsbad wszystko odbywa się nago. Nie odnajdą się tutaj raczej nieśmiali."Dla tych, którzy nie są w stanie zaakceptować koedukacyjnej nagości ostrzeżenie: nawet w dni gdy kąpiele są rozdzielnopłciowe, osobne dla mężczyzn i kobiet ostatnie dwa baseny, w tym ten najpiękniejszy pokazywany na wszystkich folderach, są wspólne" – czytamy w jednym z komentarzy dotyczącym miejsca na Trip Advisorze.Jedna z głównych sal kąpielowych tego SPA mogłaby spokojnie stać się scenerią do filmu w reżyserii Wesa Andersona . Piękna mozaika na dnie, marmurowe kolumny i malowidła ścienne na suficie – to wszystko sprawia, że w tym pomieszczeniu po prostu chce się przebywać, a dostępne zabiegi pozwalają nie tylko na relaks, ale i pozytywnie wpływają na zdrowie.Mariańskie łaźnie to jedno z miast wchodzących w skład tzw. zachodnioczeskiego trójkąta uzdrowiskowego. Przy okazji wycieczki do wyróżnionego hotelu można również zwiedzić Karlowe Wary i Franiszkowe Łaźnie i zawitać m.in. do słynnych na cały świat gorących źródeł Poprzednie SPA opływały w luksusy, to natomiast spodoba się wszystkim miłośnikom naturalnego trybu życia. Zabiegi są wykonywane przy użyciu ziół, uprawianych ekologicznie w najbliższej okolicy. Stosowane preparaty przygotowywane są tuż przed zabiegiem, możemy mieć pewność, że nie zostaną tu użyte produkty masowej produkcji.Zewnętrzny i wewnętrzny basen , sauna i drewniana balia to tylko kilka z opcji, które proponuje estońskie SPA. Wystrój przypadnie do gustu fanom minimalizmu. Drewniane wnętrza są przytulne, a jednocześnie nie odwracają uwagi od piękna otaczającej ośrodek natury.I na koniec - polska perełka, a w zasadzie... kryształek soli. Wyróżnione SPA znajduje się bowiem nie gdzie indzie, jak w samej Wieliczce , a konkretnie na terenie dawnej kopalni soli. Wyróżniającą spośród innych tego typu miejsc atrakcją, jest bez wątpienia kąpiel solankowa.Dzięki zawartym w wodzie minerałom ma pozytywny wpływ na cały organizm (szczególnie pomocne może okazać się dla osób z infekcjami oddechowymi), a dodatkowo pozwala się całkowicie zrelaksować. Poza tym w SPA dostępne są również masaże i sauna.Lokalizacja hotelu pozwala jego gościom na wyciszenie i odpoczęcie od stresu i miejskiego zgiełku. Ciekawą atrakcją jest bez wątpienia pobliski Szyb Daniłowicza, który pozwala odwiedzającym zejść 64 metry pod ziemię, a po krótkim spacerze powrócić na powierzchnie windą z głębokości 135 metrów! Ekscytująca przygoda dla wszystkich, którzy nie mają problemów z klaustrofobią.