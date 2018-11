Tak brzmią pierwsze zdania kultowych książek. Ile z nich jesteś w stanie rozpoznać?

Od pierwszego zdania może zależeć sukces danej książki • Fot. Instagram/b.books.s

Z

"Anna Karenina"

"Anna Karenina" - Lew Tołstoj • Fot. materiały prasowe

"Mistrz i Małgorzata"

"Mistrz i Małgorzata" - Michał Bułgakow • Fot. materiały prasowe

"Wiedźmin"

"Wiedźmin" - Andrzej Sapkowski • Fot. materiały prasowe

"Sto lat samotności"

"Sto lat samotności" - Gabriel Garcia Marquez • Fot. materiały prasowe

"Ferdydurke"

"Ferdydurke" - Witold Gombrowicz • Fot. materiały prasowe

"Nieznośna lekkość bytu"

"Nieznośna lekkość bytu - Milan Kundera • Fot. materiały prasowe

"Wielki Gatsby"

"Wielki Gatsby" - Francis Scott Fitzgerald • Fot. materiały prasowe

"Władca pierścieni - Powrót Króla"

" władca pierścieni - Powrót Króla" • Fot. materiały prasowe

"Lolita"

"Lolita- Vladimir Nabokov • Fot. materiały prasowe

"Przemiana"

"Przemiana" - Franz Kafka • Fot. materiały prasowe

"Ciemno, prawie noc"

"Ciemno, prawie noc" - Joanna Bator • Fot. materiały prasowe

"Z głowy"

" Z głowy" - Janusz Głowacki • Fot. materiały prasowe

"622 przypadki Bunga"

"622 przypadki Bunga" - Stanisław Ignacy Witkiewicz • Fot. materiały prasowe

"Masakra"

"Masakra" - Krzysztof Varga • Fot. materiały prasowe

"Harry Potter i Kamień filozoficzny"

"Harry Potter i Kamień Filozoficzny" - J. K. Rowling • Fot. materiały prasowe

darzyło wam się, że pierwsze zdanie, które przeczytaliście w książce, na długo zostało w waszej głowie? Jeśli tak, to sięgnęliście po dobrą książkę. Tym bardziej, że często powtarza się, że pierwsze zdanie jest kluczowe i od niego zależy, czy kupimy daną pozycję. Przypomnijmy sobie te najbardziej zapadające w pamięć, po których aż chce się czytać!Na warsztatach kreatywnego pisania trzeba ułożyć pierwsze zdanie tak, po którym reszta grupy powie, czy po jego przeczytaniu kupiłaby książkę. Jeśli nie, to znaczy, że te pierwsze frazy nie są na tyle ciekawe, wciągające i zapadające w pamięć.Bo od pierwszego zdania zależy sukces książki. Jeżeli będzie interesujące, czytelnicy "wejdą" w historię i ją przeczytają do końca. Nic dziwnego, że pisarze na ułożenie tego pierwszego zdania poświęcają bardzo dużo czasu. Wymyślają kolejne warianty, potem je kreślą, na nowo piszą, modyfikują, aż uda im się stworzyć to właściwe. Są takie zdania w książkach , które od razu zdradzają, że dalej będzie się działo. Oto one!