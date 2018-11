Jacek Kurski kuje żelazo, póki gorące. Już ściągnął na Sylwestra TVP najgorętsze nazwisko ostatnich dni

Jacek Kurski ogłosił gwiazdę Sylwestra TVP. To młodziutka Roksana Węgiel • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

S

Roksana Węgiel, która wygrała Eurowizję Junior 2018 - wystąpi również na #SylwesterMarzeń TVP2 Zakopanem. https://t.co/SNqTFUkmZO — Jacek Kurski PL (@KurskiPL) 25 listopada 2018

ylwester 2018 zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim walka telewizyjnych stacji o gwiazdy, które mają uświetnić, organizowane przez nich imprezy. Jacek Kurski na Twitterze zdradził nazwisko pierwszej artystki, z która widzowie TVP będą mogli powitać nowy, 2019 rok.Pierwszą gwiazdą sylwestra w Zakopanem została Roksana Węgiel, która kilka dni temu wygrała dziecięcą Eurowizję . To wyjątkowe osiągnięcie, zważywszy na fakt, że w tej "dorosłej" wersji reprezentanci Polski nie radzą sobie najlepiej.Jedynym wyjątkiem jest Edyta Górniak , która w 1994 roku zajęła w konkursie drugie miejsce. O diwie warto wspomnieć nie bez powodu. Można śmiało powiedzieć, że miała swój udział w ostatnim sukcesie młodej artystki. Dlaczego? To właśnie Górniak była mentorką Roxie w programie The Voice Kids, który 13-latka zwyciężyła. Roksana Węgiel jest bez wątpienia bardzo utalentowaną nastolatką, której kariera nabiera coraz szybszego tempa. Dotychczas dziecięcy zwycięzcy programów telewizyjnych znikali z show biznesu tak szybko, jak się w nim pojawiali (kazus Ali Janosz). Czy Roksanie uda się zostać w nim na dłużej? Czas pokaże...