Mijasz je każdego dnia, ale nie zastanawiasz się jak powstały. Projektowanie witryn to sztuka

Fot. Rept0n1x / CC-BY-SA / Wikimedia Commons

M

Malwa Rytych projektuje wystawy wielu warszawskich butików. Jest pomysłodawczynią witryn m.in. The Odder Side, Ani Kuczyńskiej, Łukasza Jemioła, a także cukierni Lukullus • Fot. Window Stories by Malwa

Świąteczne wystawy muszą szczególnie przyciągać wzrok. To wyjątkowy okres! • Fot. Window Stories by Malwa

Zeszłoroczna wystawa Diora wykraczała poza same okna. Magiczne balony zdobiły całą kamienicę • Fot Instagram/ helensfashiondiary

Dobra wystawa ma zaciekawić historią i zachęcić do odwiedzenia sklepu, a w konsekwencji - zakupu produktu. Visual Merchandising to połączenie marketingu i sztuki. Na zdjęciu warszawska perfumiarnia Galilu • Fot. Window Stories by Malwa

Wielkie domy mody prześcigają się w fantazji dotyczącej wystaw. Hermes to jeden z mistrzów visual merchandisingu • • Fot. Instagram/ visualmerchandisingdaily

ijasz je codziennie, w zasadzie nie zwracając na nie uwagi. Czasem jednak trafiają się takie, które wyrywają z zadumy, pędu i przykuwają wzrok na dłużej. To nie przypadek. Projektowanie witryn to sztuka, a dobry visual merchandiser to dla sklepu prawdziwy skarb. O kulisach tej pracy rozmawiamy z jedną nich.Witryny w sklepach są dla nas tak oczywiste, jak okna w mieszkaniach. Wiemy, że są, ale rzadko zatrzymujemy się przy nich na dłużej. Coraz częściej niepozorne butikowe wystawy przemieniają się jednak w małe dzieła sztuki, w które można wpatrywać się z wielką przyjemnością. To zasługa visual merchandiserów - projektantów odpowiedzialnych za wygląd witryn.Choć o zawodzie słyszy się już od jakiegoś czasu, to dla wielu Polaków wciąż pozostaje dosyć enigmatyczny. Na czym polega ta praca? Oczywiście wszystko zależy od klienta, profilu jego marki i celów, do których dąży. Projektant najczęściej przedstawia kilka koncepcji, z których wybierana i dopieszczana jest ta najlepiej trafiająca w gust i profil firmy.– Zajmuję się wszystkim od pomysłu, przez koncepcję, po całą realizację. Oczywiście współpracuję z ludźmi, którzy pomagają mi te wizje zrealizować – opowiada Malwa Rytych, projektantka i właścicielka studia "Window Stories by Malwa". – Tak naprawdę wszystko zależy od projektu - czasem udaje mi się udźwignąć wszystko samodzielnie, czasem niezbędna jest pomoc podwykonawców –dodaje.Jeśli chodzi o czas realizacji takiego projektu od początku do końca, to trudno go uśrednić. Projektantka podkreśla, że wszystko jest kwestią sposobu pracy klienta. Przykładowo - czasem projekty bożonarodzeniowych wystaw zamawiane są już w lipcu, a czasem na ostatnią chwilę. Sztuką jest dopasowanie rytmu pracy obu stron.Trudno też mówić o istnieniu konkretnych zasad, które potrafiłyby zagwarantować projektowi sukces. Dlaczego? To, co sprawdzi się u jednej marki, u innej może okazać się pomysłem kompletnie nietrafionym.Zadaniem projektanta nie jest zatem ciągłe powielanie schematów, a zrozumienie specyfiki i charakteru konkretnego zlecenia i skrojenie pomysłu na miarę każdego klienta indywidualnie. Kluczem jest znalezienie ciekawej historii i zrealizowanie jej z dbałością o detale.Choć dokładnych reguł rzeczywiście brak, to nie można tego powiedzieć o fundamentalnych błędach, które można zauważyć w wielu polskich witrynach.– Błędy często wynikają z kwestii technicznych. Nawet najlepiej zaprojektowana witryna nie spełni swojej roli przy słabym oświetleniu. Często butiki nie potrafią też odpowiednio zaprezentować produktu, przez co wygląda na nieatrakcyjny – tłumaczy Malwa. – Problemem bywa też zwykłe niedbalstwo - krzywo przyklejona folia z widocznymi bąblami powietrza jest niedopuszczalna. Dbałość o detale świadczy zarówno o wykonawcy, jak i samym sklepie – zauważa.Projektantka podkreśla jednocześnie, że błędy – mimo że niepożądane – mogą zdarzyć się najlepszym i często tak naprawdę okazują się pomocne, pozwalają wiele się nauczyć i w ostatecznym rozrachunku okazują się czymś dobrym.Szukając mistrzów Visual Merchandisingu warto zwrócić wzrok ku największym domom mody: Dior, Dolce & Gabbana czy Louis Vuitton . Odrobinę wystawowego blichtru, nawiązującego do paryskich czy londyńskich ulic możemy zobaczyć m.in. na wystawie LV w warszawskim Vitkacu Choć w Polsce ta dziedzina dopiero się rozkręca, to już teraz można wskazać rodzime marki, które radzą sobie całkiem nieźle.– Mogłoby się wydawać, że najprościej byłoby wskazać wszystkie butiki przy Mokotowskiej i Koszykowej, czyli najbardziej modowych ulicach Warszawy. To nie do końca prawda, bo witryny mają być nie tylko piękne, ale i ciekawe. Wyróżniłabym wystawy sklepu "Pan tu nie stał", które zawsze są bardzo pomysłowe i oryginalne. Kocham też klimat wystaw sklepu ze szczotkami i antykwariatu na Poznańskiej– mówi projektantka.Choć ostatnimi czasy sztuka prezentacji wystaw była trochę zaniedbywana i pomijana, to Malwa zwraca uwagę, że sytuacja dynamicznie się zmienia i w wielu lokalach można zauważyć interesujące aranżacje witryn.Jak zostać projektantem witryn? Warto oczywiście skończyć odpowiednie studia. Moja rozmówczyni kształciła się w Barcelonie na kierunku "Retail design", gdzie poza samy projektowaniem zdobywała wiedzę z innych dziedzin,w tym m.in. marketingu W Polsce nie znajdziemy odpowiednika takich studiów na uczelniach, ale pojawia się coraz więcej kursów, które mogą nauczyć uczestników podstaw zawodu visual merchandisera.– Kursy na pewno mogą przekazać potrzebną wiedzę, ale kluczem jest posiadanie pewnej wrażliwości. To zawód artystyczny i to właśnie dzięki niej możemy najlepiej go zrozumieć. Właśnie wrażliwość sprawia, że wykonywanie tej pracy, staje się przyjemnością – podsumowuje Malwa Rytych.